Deutsche Bahn: Mann will um jeden Preis seinen Zug erwischen – jetzt ist er tot

Tragische Fehlentscheidung! Ein Mann starb am Sonntag (18. Dezember 2022) bei dem Versuch, seinen Zug der Deutschen Bahn in letzter Sekunde zu erwischen.

Obwohl die Türen des ICE bereits geschlossen waren, wollte der 60-Jährige unbedingt noch einsteigen – das wurde ihm zum Verhängnis.

Deutsche Bahn: 60-Jähriger will in startenden ICE steigen und riskiert alles

Laut der Polizei Stuttgart ereignete sich der dramatische Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein 60-Jähriger wollte in den ICE auf Gleis 5 einsteigen – dessen Türen waren aber bereits geschlossen, der Zug war unmittelbar vor der Abfahrt.

Mit Hilfe von Passanten gelang es dem Mann jedoch, die Türen des ICE, der sich mittlerweile in der Abfahrt befand, zu öffnen. Während es die Begleiter des Mannes noch schafften, in den rollen Zug einzusteigen, kam er selbst zu Fall.

Deutsche Bahn: Kriminalpolizei ermittelt nach Todesfall an ICE

Dabei geriet der 60-Jährige zwischen Zugwaggon und Bahnsteig, erlitt dadurch tödliche Verletzungen und starb.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Vorfall, sucht außerdem nach Zeugen. Wer etwas zu dem Todesfall am Bahnhof gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Stuttgart unter der 0711 / 89905778 wenden.

Die Deutsche Bahn weist selbst immer wieder darauf hin, welche Gefahr von einfahrenden oder abfahrenden Zügen ausgehen kann. So können diese durch ein Tempo von bis zu 160 Kilometer pro Stunde einen ungeheuren Sog entwickeln, weshalb vor einem Überqueren der Bahnsteigkante immer wieder gewarnt wird.