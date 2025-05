Deutsche Bahn: Kunden müssen jetzt vorsichtig sein – es geht um viel Geld

In letzter Zeit haben sich Kunden der Deutschen Bahn mit ausfallenden Zügen oder Verspätungen herumgeärgert. Dabei könnte das Bahnfahren durch das Deutschlandticket gerade so attraktiv wie noch nie sein.

Mit dem Kundenportal und der DB-App ist das Verreisen mit der Deutschen Bahn auch äußerst einfach geworden. Doch Kunden müssen jetzt ordentlich auf ihre Daten achten, denn ein falscher Klick kann schnell teuer werden.

Deutsche Bahn: Hier musst du aufpassen!

Wie die Verbraucherzentrale jetzt informiert, sind selbst Kunden der Deutschen Bahn nicht vor Cyberkriminellen sicher. So gehen aktuell E-Mails rum, die angeblich auf eine „verdächtige Aktivität“ auf dem DB-Konto aufmerksam machen. Dazu werden Kunden aufgefordert, ihre Identität zu bestätigen. Dazu heißt es in der Mail konkret: „Ihr Konto erfordert eine Aktualisierung.“

Doch DB-Kunden müssen hier aufpassen, denn die vermeintliche „Sicherheitsmaßnahme“ basiert auf einer Verifizierung innerhalb von 12 Stunden mit einer gültigen Kreditkarte. Von dieser sollen dann einmalig 1 Euro abgebucht werden und nach erfolgreicher Verifizierung wieder zurückerstattet. Das diene angeblich ausschließlich zur Sicherheit. Die Verbraucherzentrale rät – wie in vielen anderen Fällen auch – diese Mail einfach zu ignorieren. Denn andernfalls könnten Kriminelle an höchstsensible Daten gelangen!

Doch woran erkennen Kunden der Deutschen Bahn noch, dass sie hier Betrügern zum Opfern fallen und gegebenenfalls viel Geld verlieren können? Zum einen ist die kurze Fristsetzung von gerade einmal 12 Stunden ein Alarmsignal. Des Weiteren versendet die Deutsche Bahn nie Links in einer Mail und spricht ihre Kunden auch nicht unpersönlich an. Zudem ist auch eine Drohung mit Zugangseinschränkungen nicht rechtskonform. Daher empfiehlt die Verbraucherzentrale, die Mail zu ignorieren und in den Spam-Ordner zu verschieben.