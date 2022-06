Deutsche Bahn: Neuerungen für Kunden – sie verheißen nicht nur Gutes

Die Deutsche Bahn hat für ihre Kunden einige Änderungen im Gepäck – doch nicht alle sind erfreulich.

Neuerungen bei der Deutschen Bahn! Seit dem 12. Juni gilt der Sommer-Fahrplan, doch es gibt noch weitere Änderungen, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Neben einigen neuen Verbindungen gibt es bei der Deutschen Bahn nämlich auch eine Preiserhöhung.

Deutsche Bahn: HIER wird es jetzt teurer

Doch erst einmal zur guten Nachricht: Das Unternehmen erweitert über die Sommermonate sein Fahrplan-Angebot um zusätzliche Verbindungen.

Bei der Deutschen Bahn gibt es einige Neuerungen. Foto: IMAGO / Future Image

Seit dem 12. Juni verkehren zum Beispiel vier weitere Züge zwischen Warnemünde, Rostock und Berlin. Außerdem gibt es eine neue Direktverbindung von Dresden über Berlin. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Kopenhagen fahren mehr Züge.

Deutsche Bahn mit neuen Verbindungen

Weiterhin neu und auch dauerhaft geplant, ist die Strecke zwischen Chemnitz und Freiberg in Sachsen sowie die Direktverbindung zwischen Flensburg und Prag. Der ICE-Verkehr zwischen Hamburg und Köln wurde zudem verstärkt. Zwischen Berlin und Sylt feiert die direkte IC-Verbindung ihr Comeback.

Das musst du über die Deutsche Bahn wissen:

Die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

Entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

Beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Neben dem erweiterten Fahrplan gibt es aber auch schlechte Nachrichten: Die Reservierungsgebühren wurden erhöht!

Deutsche Bahn-Kunden müssen für Reservierungen jetzt mehr zahlen

Ab sofort kostet eine Sitzplatz-Reservierung in der 2. Klasse 4,50 Euro und in der ersten Klasse 5,90 Euro. Auch für die Fahrradkarte musst du tiefer in die Tasche greifen. Diese kostet jetzt einheitlich 9 Euro.

Immerhin: Die Deutsche Bahn erweitert laut „“ ihr Platzangebot durch längere Züge im Fernverkehr um 20 Prozent im Vergleich zum Sommer 2019. (cf)