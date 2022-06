Deutsche Bahn: „Technische Störungen an der Strecke“ – DAS steckt wirklich hinter der Ansage

Die Deutsche Bahn verlangt ihren Fahrgästen starke Nerven ab. Nicht selten kommt es zu heftigen Verspätungen oder sogar Ausfällen.

Daher verkünden die Durchsagen am Bahnhof oft nichts Gutes. Was die Deutsche Bahn allerdings wirklich meint, erfährst du hier.

Deutsche Bahn: DAS bedeuten die Durchsagen

Pendler werden es kennen: Die Lautsprecher-Durchsagen am Bahnsteig gleichen oft einer Hiobsbotschaft. Meistens wird den Fahrgästen mitgeteilt, dass sie sich gedulden müssen, oder der Zug sogar komplett ausfällt.

Der Grund interessiert die genervten Reisenden oft gar nicht mehr. Aber was bedeuten die Aussagen der freundlichen Computer-Stimme? Laut „tz“ geben die Durchsagen einen Hinweis darauf, wieso die Bahn nicht wie gewohnt einfährt.

Das musst du über die Deutsche Bahn wissen:

Die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

Entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

Beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

„Wegen technischen Störungen an der Strecke kommt es zu Verspätungen von mehreren Minuten“, werden bestimmt schon viele am Gleis gehört haben. Dabei handelt es sich oft um Fehlfunktionen von Weichen oder elektrischen Installationen an Bahnhöfen.

Deutsche Bahn: HIER brauchst du viel Geduld

Tragisch hingegen ist der Ausdruck „Unfall mit Personenschaden“. Damit umschreibt die Deutsche Bahn einen Schienensuizid. In diesem Fall kommt es durch die polizeilichen Ermittlungen zu langen Wartezeiten.

Durch das 9-Euro-Ticket ist eine Durchsage präsenter denn je. Wird ein „Hohes Reiseaufkommen“ angekündigt, werden Wartungs- oder Sanierungsarbeiten an den Gleisen verrichtet. Laut „tz“ müssen Bahnfahrer dann besonders viel Geduld haben. (neb)