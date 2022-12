Deutsche Bahn mit neuem Angebot – doch das schmeckt nicht jedem Kunden

Die Deutsche Bahn führt im Januar eine Neuheit ein und die schmeckt nicht jedem – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn den ICE und IC-Zügen der DB werden im Januar neue Gerichte serviert.

Passend zum „Veganuary“ führt die Deutsche Bahn im Bordbistro drei neue vegane Gerichte ein. So werden im Januar vegane Currywürste, Chili sin Carne und Flammkuchen verkauft.

Deutsche Bahn bietet vegane Currywurst und Co. an

Vegane Gerichte gibt es im Bordbistro der Deutschen Bahn schon länger. Anfang des Jahres nahm die DB in ihren Fernzügen beispielsweise vegetarische Gemüse-Quiche oder ein pflanzenbasiertes Chicken Teriyaki in ihre Speisekarte mit auf.

Jetzt folgen drei weitere Gerichte: Currywurst, Chili sin Carne und Flammkuchen – alles vegan, gibt es ab dem 1. Januar im Bordbistro der Züge der Deutschen Bahn. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die Gerichte in mehr als 345 Bordrestaurants und rund 450 Bordbistros erhältlich.

Vorerst gibt es die drei neuen veganen Variationen aber nur im Januar. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das größte deutsche Bahn-Unternehmen beteiligt sich damit am „Veganuary“.

„Veganuary“ in Deutschland: 420 Unternehmen sind dabei

Dieser Aktionsmonat wurde von der gleichnamigen Organisation ins Leben gerufen und soll Menschen im Januar dazu anregen, sich vegan zu ernähren. Nach Angaben von „Veganuary“ beteiligen sich in allein in Deutschland alleine mehr als 420 Unternehmen an der Aktion. Neben der Deutschen Bahn sind unter anderem Pizza Hut, Ikea und Dominos dabei.

Fleisch-Fanatiker müssen jetzt aber nicht ins Schwitzen kommen. Wer bei der Deutschen Bahn im Januar weiterhin seine Fleisch-Currywurst essen will, der bekommt sie auch. Die drei veganen Gerichte werden zusätzlich zu den bestehenden Produkten angeboten.