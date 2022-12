Deutsche Bahn: Bahn-Card sorgt für Kunden-Frust – DAS musst du bei einer Kündigung beachten

Zurzeit melden einige Kunden große Probleme im Kontakt mit der Deutschen Bahn. Sie wollen ihre Bahncard dringend kündigen, doch scheint das offenbar gar nicht so einfach zu sein.

Denn plötzlich verlängert ihnen die Deutsche Bahn das Abo und schickt eine Rechnung – trotz fristgerechter Kündigung. Was ist das Problem?

Deutsche Bahn mit Anfragen überfordert

Ein Kunde gibt an, er habe eine Probebahncard für seine Schwiegermutter beantragt und wollte diese innerhalb des Zeitfensters von drei Monaten auch wieder kündigen. Dies habe er nun bereits zum zweiten Mal per E-Mail versucht – allerdings ohne Erfolg. „Meine Kündigungen werden ignoriert, stattdessen wird inzwischen sogar die Zahlung angemahnt“, beschwert er sich nun. „Was kann ich noch tun?“, will er von der Deutschen Bahn wissen.

Ein anderer Kunde berichtet davon, dass er trotz Kündigung mit zwei Monaten Vorlaufzeit nun eine Aboverlängerung mit zugehöriger Rechnung erhalten habe. Auch er wartet auf eine Rückmeldung auf seine Anfragen.

Die DB reagiert auf die Facebook-Beschwerden entschuldigend. Zurzeit gäbe es viele Anfragen per Mail, Kontaktformular und Telefon. Dadurch würde sich die Bearbeitung verzögern. Am besten sollen sich die Kunden noch an die Hotline unter der Telefonnummer 0302970 wenden. Diese Redaktion hat beim Verkehrsunternehmen noch mal genauer nachgehakt, was Kunden im oben geschilderten Fall am besten tun sollten.

Deutsche Bahn gibt Entwarnung

„Aktuell verzeichnen wir beim BahnCard-Service ein deutlich erhöhtes Eingangsvolumen“, erklärt eine Pressesprecherin. „Der Hauptgrund dafür sind die Änderungen bei den Bahn-Card-Preisen zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember, die mehr Kundenanfragen verursachen als üblich.“ Daher würde sich die Bearbeitungszeit der Anfragen hinauszögern. „Wir müssen unsere Kund:innen um Geduld und Verständnis bitten“, entschuldigt sich die DB-Sprecherin.

Dennoch sollen alle Kunden eine Antwort erhalten. Wer fristgerecht die Kündigung eingereicht habe, dem werde die BahnCard auch gekündigt. „Sollten Kund:innen auf eine fristgerechte Kündigung hin dennoch eine Zahlungserinnerung erhalten, steht es ihnen natürlich frei, sich an den BahnCard-Service zu wenden“, ergänzt die Sprecherin. „Sie müssen dies aber nicht tun und können die Bestätigung ihrer Kündigung abwarten, die in Kürze folgen sollte.“