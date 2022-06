Deutsche Bahn: 9-Euro-Ticket sorgt für Frust – Kunden ziehen erschreckendes Fazit

Mit diesem Auftakt für das 9-Euro-Ticket hatten viele Kunden der Deutschen Bahn bereits gerechnet. Und sie sollten Recht behalten.

Seit dem 1. Juni ist das viel diskutierte 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn erhältlich. In den Monaten Juni, Juli und August können die Menschen für 9 Euro pro Monat mit dem Nahverkehr durch ganz Deutschland reisen. Viele Stammkunden der Deutschen Bahn hatten schon ein enormes Fahrgastaufkommen befürchtet. Und gleich an den ersten Tagen zeigt sich: Die Befürchtungen sollten sich auf vielen Strecken bewahrheiten.

Deutsche Bahn: 9-Euro-Ticket sorgt für Frust

Auf der Facebook-Seite der Deutschen Bahn mehren sich seit Tagen die Beschwerden. „Nach der Erfahrung am vergangenen Wochenende ist klar: Generell rate ich von Bahnreisen bis Ende August ab“, schreibt ein Kunde: „Auch nach der Fahrt im IC oder ICE ist meist eine Anschluss-Fahrt zum eigentlichen Reiseziel notwendig. Und hier ist eine Möglichkeit zur Mitfahrt nicht garantiert.“

Und weiter: „Rappelvolle Gänge! Hässliche Zustände! Mitnahme von Fahrrädern bis Ende August quasi unmöglich.“

Ein anderer Kunde kann ebenfalls nur mit dem Kopf schütteln. Er musste feststellen, dass die Deutsche Bahn mit dem Ansturm von Fahrgästen aufgrund des 9-Euro-Tickets heillos überfordert war. „Wieder auf nichts vorbereitet – das ist die Deutsche Bahn. Die Züge waren alle gerammelt voll.“

Deutsche Bahn: Kunden wegen 9-Euro-Ticket verärgert

Und auch der nächste Kunde konnte nicht fassen, was ihm in den vergangenen Tagen entgegenschlug: „Das 9-Euro-Ticket ist ja von der Idee her eine tolle Sache – wenn man denn mal mitdenken würde. Als Pendler habe ich heute keine Chance nach Hause zu kommen, weil jetzt alle mit Kind und Kegel, Koffer und Rad an die Ostsee fahren müssen. Es ist ja Pfingsten, und das Wetter ist so toll.“

Solange die Deutsche Bahn nicht mehr Züge einsetze, wird die Lage sich im Sommer nicht verbessern, ist der Kunde sich sicher: „Wird das nun echt drei Monate so gehen?“