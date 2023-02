Delmenhorst: Autofahrerin in den Kopf geschossen! Polizei nimmt Bekannten des Opfers fest

Schock-Tat in Delmenhorst (Oldenburger Land)! Dort kam es am frühen Freitagabend (10. Februar) zu einem Schuss auf einen fahrenden Pkw, die die Autofahrerin am Kopf treffen. Ihre drei Kinder sollen ebenfalls in dem Auto gesessen haben.

Delmenhorst: Unbekannter feuert Schüsse auf Auto ab

Der unbekannte Täter war laut ersten Erkenntnissen dunkel gekleidet, fuhr in der Innenstadt von Delmenhorst mit dem Fahrrad auf den fahrenden BMW zu, in dem eine Frau am Steuer saß. Mit einem Schuss wurde die 35-Jährige am Kopf getroffen und schwer verletzt. Laut „Bild“ wurde die Frau im Kieferbereich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren genauen Zustand ist bislang noch nichts klar.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge

Auch ihre drei Kinder (acht, zehn und zwölf Jahre alt) sollen zur Tatzeit in dem Wagen gesessen haben, mussten alles mit ansehen – blieben aber unverletzt. Der unbekannte Schütze floh nach der Tat mit dem Fahrrad, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Das Auto der Frau fuhr nach dem Schuss in ihren Kopf gegen einen Poller, weshalb die Beamten zunächst zu einem Verkehrsunfall gerufen wurden. Erst der Rettungsdienst stellte die Schussverletzung der 35-Jährigen fest.

+++ Erdbeben in Türkei und Syrien: Festnahmen wegen Beiträgen in sozialen Medien ++ Rettungskräfte schaffen Wunder +++

Delmenhorst: Polizei fahndet nach Täter

Gegen 19.50 Uhr vermeldete die Polizei Delmenhorst die Festnahme des Täters. Der 41-Jährige habe Beziehungen zu der Familie seines Opfers – die Beamten gehen von einer gezielten Tat gegen die 35-Jährige aus, auch wenn die Hintergründe noch völlig unklar seien.

Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Mehr aktuelle News:

Die Kinder des Opfers werden psychologisch betreut.