Frau schreit Mann nach Date auf offener Straße an – der Grund macht sprachlos

Was kann beim Dating nicht alles schief gehen? Nicht umsonst stellen sich Männer wie Frauen zahlreiche Fragen, bevor man erstmals miteinander ausgeht. Wo soll es hingehen? Was ziehe ich an? Wer zahlt beim Date das Essen? Kommt es womöglich schon zum ersten Kuss – oder lädt man den anderen womöglich schon im Anschluss zu sich nach Hause ein? Alles schon mal vorgekommen.

So richtig blöd ist es jedoch, wenn der Abend eigentlich ganz angenehm verlief – und dann am Ende urplötzlich ins Fiasko abdriftet. Ein Mann hat auf „Reddit“ von einem Date erzählt, das damit endete, dass ihn seine Flamme plötzlich auf offener Straße lauthals anschrie. Was war geschehen?

Es sollte ein nettes Date zwischen zwei Studenten werden. Ein entspannter Nachmittag im Café – was soll da schon schief gehen? Dachte sich auch der 20-jährige „Held“ der Geschichte, holte seine Herzdame von der Uni ab und die beiden genehmigten sich ein paar Heißgetränke. „Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden?“, erzählt er auf Reddit. „Ich habe am Ende ihren Kaffee mit bezahlt, weil das Date meine Idee war und ich daher dachte, es wäre eine nette Geste, sie einzuladen.“

Klingt doch alles traumhaft, oder? Naja, bis es um die Frage des Heimweges ging. Da es schon dunkel war, bot der 20-Jährige seiner Angebeteten an, sie zum Bus zu begleiten. Doch die Dame beharrte darauf, ein Taxi zu rufen – obwohl sie an einer Adresse wohnte, die per ÖPNV mehr als einfach zu erreichen war. Aber gut, wenn sie unbedingt ein Taxi nehmen will, ist das doch ihre Sache, oder?

Könnte man meinen – aber die Frau pochte auch darauf, dass der Mann ihr das Taxi bezahlen sollte!

Das kam für den Studenten keinesfalls in Frage. „Daraufhin hab ich ihr höflich erklärt, dass ich es nicht einsehe, ihr unter diesen Umständen für teuer Geld ein Taxi zu rufen“, schrieb er in seinem Beitrag. Doch das brachte das Fass zum Überlaufen: „Sie wurde sauer und meinte, ich sei als Mann dafür verantwortlich, dass sie sicher nach Hause käme. Ich erwiderte, dass, wenn dem so wäre, ich sie gerne zur Bahn bringe und sie gerne auch ein Stück auf der Fahrt begleite. Aber ein Taxi zahle ich ihr nicht, wenn sie eine Alternative hat. Sie hat mich dann auf offener Straße angeschrien und ist dann alleine abgedampft.“

Puh, das Date ging ja mal richtig in die Hose. „Ich hab dann für ein paar Tage nichts von ihr gehört“, erzählt der Student, „bis sie mir dann gestern schrieb, sie hätte es eigentlich gern mit mir versucht, aber sie würde ‚keinen Geizkragen daten‘. Zu guter Letzt wurde ich dann blockiert.“

Wer hat sich falsch verhalten?

Damit haben sich dann wohl auch die letzten Hoffnungen auf ein zweites Date zerschlagen. Bei dem Studenten kamen zwischenzeitlich sogar Zweifel auf, ob er sich in der Situation tatsächlich unvorteilhaft verhalten habe, stellte sich im Forum „Bin ich das A****loch?“ dem Urteil der Community – doch die hat eine klare Meinung.

Über 96 Prozent der Nutzer sehen das Fehlverhalten bei der Frau. „Ich würde nie von meinem Date erwarten, dass er/sie mein Taxi bezahlt. Geht’s noch?“, bringt es ein User auf den Punkt.