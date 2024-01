Horoskop: Lieber Sex als Liebe? Diese Sternzeichen wollen nur das Eine

Ein heißer One-Night-Stand? Oder doch lieber regelmäßig Freundschaft Plus? Für den Romantiker nur schwer vorzustellen. Die eine große Liebe fürs Leben zu finden klingt ja schließlich auch nach der absoluten Bilderbuch-Vorstellung.

Doch so lange beide Seiten damit einverstanden sind, ist gegen Dating mit unverbindlichem Sex – und ohne Schmetterlinge im Bauch – ja absolut nichts einzuwenden. Und tatsächlich kann ein Blick auf dein Horoskop bei der Partnerwahl helfen – denn einige Sternzeichen sind für körperliche Zweisamkeit sehr viel empfänglicher als für kitschige Romantik.

Horoskop: Diese Sternzeichen präferieren Sex statt Liebe

Das gilt allen voran für den Schützen – das Sternzeichen mit dem höchsten Sexualtrieb. Spontane Sex-Dates? Heiße Affären? Schütze-Geborene sind dabei! Sie probieren sich lieber unverbindlich mit einem potentiellen Partner aus, anstatt direkt in eine feste Beziehung zu gehen, in der man sich schnell eingeengt fühlt. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch für Schützen den/die Mr./Ms. Right gibt – aber vom Grund-Charakter her sind Schützen doch eher feurig, abenteuerlustig und neugierig unterwegs.

Auch die soziale Art von Zwillinge-Geborenen kommt spontanen Liebeleien zugute. Zwillinge sind sehr offen und aufgeschlossen, haben einen großen Freundeskreis. Sie haben selten ein Problem damit, ihre Mitmenschen auch mal über ungezwungenes Anbandeln besser kennenzulernen. Die persönliche Freiheit steht zunächst an erster Stelle – da muss schon sehr viel passen, damit Zwillinge einen festen Partner rund um die Uhr an ihrer Seite akzeptieren.

Und obwohl man es auf den ersten Blick kaum vermuten würde, findet sich auch der Skorpion auf dieser Liste. Ganz nach dem Motto „Harte Schale – weicher Kern“. Skorpione halten ihre wahren Gefühle gerne unter Verschluss, man weiß nie genau, was in ihnen vor sich geht. Diese mysteriöse und geheimnisvolle Aura macht Skorpione besonders attraktiv – definitiv kein Nachteil, wenn es um Affären oder Freundschaft mit gewissen Vorzügen geht. Wenn es sich um zwischenmenschliche Nähe ohne Gefühlskomplikationen handelt, ist der Skorpion vorne mit dabei.

Und zu guter Letzt der Wassermann. Bei diesen kreativen Freigeistern darf es gerne mal von den gewohnten Mustern abweichen – warum also nicht F+ statt fester Beziehung? Ein fester Partner, der den Wassermann im seiner künstlerischen Entfaltung ausbremst, passt da einfach nicht. Das Beziehungsmodell muss zur Selbstverwirklichung passen, sonst wird das nix.

Welche Sternzeichen stehen auf Romantik?

Das komplette Gegenteil stellen Krebse und Fische dar – die hoffnungslosen Romantiker unter den Sternzeichen. Eine feste Beziehung, große Gefühle, sich geborgen und zu Hause zu fühlen – das steht bei ihnen in einer Beziehung an erster Stelle. Unverbindlichen Sex gibt es da nur in absoluten Ausnahmefällen.

Krebs/Fisch und Schütze/Wassermann/Zwilling/Skorpion – sollten sich zwei Menschen aus diesen beiden Sternzeichen-Gruppen zusammenfinden, könnte das also Konfliktpotenzial mit sich bringen.