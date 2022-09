„Das Sommerhaus der Stars“: Tränen bei Antonia – und Patrick ist Schuld

Es ist ein Liebesdrama, das bei „Bauer sucht Frau“ seinen Anfang nahm und bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 in die nächste Runde geht. Damals lernten sich Antonia Hemmer und Patrick Romer in der Kuppelshow kennen und mit Verzögerung auch lieben.

Mittlerweile sind die beiden bereits seit zwei Jahren ein Paar, führen eine Fernbeziehung und haben anscheinend Redebedarf. In Folge 4 von „Das Sommerhaus der Stars“ knallt es am Lagerfeuer zwischen den beiden gewaltig. Dabei kommt raus, rein optisch haben die beiden anscheinend andere Vorstellungen von ihrem jeweiligen Traumpartner.

„Das Sommerhaus der Stars“: Patrick Romer stichelt gegen Antonia

Patrick und Antonia sitzen mit Ivonne und Sascha am Lagerfeuer, als Letzterer wissen will, ob Antonia mittlerweile selbst Landwirtin ist. Patrick reagiert noch bevor seine Freundin antworten kann und sagt: „Ne, Antonia hat auch nicht den Esprit, um das zu werden.“

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

Die RTL-Show wird seit 2016 produziert

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

Dann wird er noch einmal deutlich und sagt: „Dir gefällt es so ein bisschen streicheln und so, aber dass du da mal sagst ‚Komm, lass mich jetzt mal Traktor fahren oder sonst was, das bist nicht du.“ Mit dem Thema hat Sascha anscheinend einen wunden Punkt bei Patrick getroffen, der gar nicht mehr aufhört und sagt: „Ich muss dich ja regelrecht zwingen, dass du sagst, ‚Komm, ich probiere es auch mal‘.“

„Das Sommerhaus der Stars“: DIESES Thema bringt Patrick auf die Palme

Aber nicht nur das fehlende Engagement seiner Freundin geht dem Landwirt anscheinend gegen den Strich. Auch, dass Antonia ihn immer „ein bisschen verändern“ wolle, kann Patrick so gar nicht ab.

Patrick Romer und Antonia Hemmer kämpfen bei „Das Sommerhaus der Stars“ um den Sieg. Foto: RTL+

Antonia kontert: „Ich will dich einfach tunen“. Aber Patrick will sich nicht verändern, erst recht will er aber nicht seinen Bart verlieren. Der ist bei den beiden anscheinend Dauerthema. Während Patrick glaubt, er sähe ohne Bart aus wie ein „Bubi“, möchte Antonia einfach nur mal sehen, wie es ohne wäre.

„Das Sommerhaus der Stars“: Patrick kann sich für Antonias Haare nicht begeistern

Aber nicht nur für seine Gesichtsbehaarung bekommt er Gegenwind, auch bei seinen Brusthaaren sind sich die beiden nicht einig. Und wo man schon mal beim Thema Haare ist, hat Patrick auch gleich noch eine Anmerkung zu Antonias Mähne.

Die war bei ihrem Kennenlernen nämlich noch deutlich länger. Und während Antonia Hemmer auf Instagram noch stolz verkündete, dass sie auf künstliche Haarverlängerungen zukünftig lieber verzichten möchte, trauert Patrick dem Langhaarschnitt anscheinend immer noch hinterher.

Mehr zu „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das ist wie, wenn du so einen alten Golf tunst, dann kaufst du den, plötzlich baust du das Tuning ab und sagst dann ‚Ja, super Auto‘.“, kommentiert er die haarige Veränderung seiner Freundin. Antonia ist perplex über die Aussage und geht ins Haus. Allerdings nicht ohne sich hier vor dem Spiegel die Tränen aus dem Gesicht zu tupfen.

Ob sich die beiden wieder vertragen, zeigt sich um 20.15 Uhr bei „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Ganze Folgen zum Nachgucken gibt’s auch online in der Mediathek bei RTL+.

