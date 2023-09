Clubs in Berlin: Berghain-Besucher berichten von DIESER gefragten Substanz

Wer an Clubs in Berlin denkt, dem wird vermutlich schnell das Berghain in den Sinn kommen. Der Techno-Club ist nicht nur der berühmteste der Hauptstadt, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus äußerst bekannt. Und das hat zur Folge, dass die Schlange am Abend vor dem Berghain sehr lang sein kann.

Denn jeder will rein. Doch an den berüchtigten Türstehern kommen nicht alle vorbei. Und die, die es geschafft haben, bekommen dann noch einen Sticker vor die Handykamera geklebt, bevor es endgültig reingeht. Irgendwie muss das Fotoverbot ja umgesetzt werden. Die Nacht wird dann meist durchgefeiert und neben Alkohol auch jede Menge andere Substanzen konsumiert. Vor allem nach dem Club-Besuch ist eine ganz besonders gefragt, berichtet unser Partnerportal „BERLIN LIVE“.

Berghain: Dort feierten schon DIESE Stars

Für viele gehört zu einem Aufenthalt in Berlin eine Nacht im Club einfach dazu. Die Hauptstadt hat einiges zu bieten und die Auswahl an Clubs ist groß. Dennoch fällt die Wahl oftmals auf das bekannte Berghain im Bezirk Friedrichshain. Einmal dort feiern, wo auch schon Stars wie Elyas M’Barek, Ellen DeGeneres und Lady Gaga die Nacht zum Tag machten. Für viele dürfte das ein echter Traum sein.

Die erste Hürde besteht dann darin, überhaupt erst reinzukommen. Worauf genau die Türsteher des Berghain achten, ist bis heute ein großes Mysterium. Wer es also nach drinnen schafft und wer nicht, kann kaum von den Club-Besuchern selbst beeinflusst werden. Die Freude dürfte also umso größer sein, wenn man es hinter die berühmten Türen geschafft hat. Gleich mal ein Erinnerungsselfie knipsen? Das ist im Berghain strengstens verboten, berichtet „BERLIN LIVE“. Wer es schon wieder vergessen hat, wird unmittelbar durch den Sticker auf der Handykamera daran erinnert.

Berghain-Besucher empfehlen gefragte Substanz

Denn in dem Club gilt striktes Fotoverbot. Die ausgelassene Stimmung wird ganz ohne Aufnahmen durch private Handys genossen. Das dürften auch die vielen prominenten Besucher besonders schätzen. Alkohol, Drogen und weitere Substanzen sollen angeblich auch zu den Nächten im Berghain gehören. Fotobeweise dafür gibt es keine. Diese Infos können nur mündlich von Insidern übermittelt werden.

Nachdem die Partynacht in dem angesagten Club irgendwann zu Ende ist und die Ausnüchterung abgeschlossen ist, dürften sich viele diese eine Frage stellen. Wie bekomme ich den Kleber von meinem Handy ab? Denn nicht selten hinterlässt der Kleber von den Stickern auf der Handykamera wohl seine Spuren. Auf der Social Media Plattform „Reddit“ stellt ein Berghain-Besucher genau diese Frage und bekommt schnell Hilfe. Die gefragte Substanz für nach dem Club-Besuch ist wohl Isopropanol. Dabei handelt es sich um eine farblose Flüssigkeit, die auf Alkoholen basiert. Normalerweise werden Lösungen des Mittels zum Desinfizieren oder Reinigen verwendet. Und auch beim Entfernen des Klebers bewirkt das Mittel wohl Wunder.

Mehr News

Wo du eine solche Isopropanol-Lösung kaufen kannst, liest du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE„.