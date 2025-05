Besuch im Tierpark von Mallorca: Dieser Anblick überrascht

Für viele Touristen bedeutet Urlaub auf Mallorca vor allem eins: Sonne, Strand und ganz viel Zeit am Meer. Doch die Baleareninsel hat weitaus mehr zu bieten als nur traumhafte Buchten und die Partymeile am sogenannten Ballermann. Abseits der bekannten Touristenpfade können Urlauber auch andere Ausflugsziele entdecken.

So auch im Safari-Zoo bei Porto Cristo an der Ostküste der Insel. Zwischen Zebras, Nilpferden und Affen können Urlauber Mallorca aus einer völlig neuen Perspektive entdecken. Doch was hat der Zoo wirklich zu bieten? Unsere Reporter waren vor Ort, um sich ein eigenes Bild zu machen!

Mallorca: So viel kostet der Eintritt in den Safari-Park

Ein Sonntagnachmittag auf Mallorca und wir steuern unser Auto Richtung Safari Zoo bei Porto Cristo. Schon beim Einbiegen auf den großen Parkplatz fällt auf: Es ist erstaunlich wenig los. Kein Gedränge, kein Stress und somit perfekte Bedingungen für einen entspannten Nachmittag mit tierischen Begegnungen.

+++ Mehr lesen: Mallorca: Urlauberin warnt vor Strand! „Wissen nicht, wie gefährlich das ist“ +++

Der Eintritt kostet 19,90 Euro pro Person. Jugendliche unter 25 Jahren sowie Senioren ab 65 Jahren zahlen etwas weniger – nur 15,50 Euro. Kinder unter drei Jahren bezahlen nichts und dürfen den Zoo kostenlos besuchen. Am Eingang bekommen Besucher neben einer Zoo-Karte auch ein Ticket für den Safari-Zug in die Hand gedrückt, der als eins der Highlights des Zoos gilt.

Besucher können verschiedenste Tier-Arten bewundern

Der Zug fährt alle 30 Minuten los und nimmt die Besucher mit auf eine ganz besondere Entdeckungsreise. Da der Zug durch das große Wildgehege fährt, in dem die Tiere ohne Absperrungen herumlaufen, gelten besondere Sicherheitsmaßnahmen. Denn kurz vor Abfahrt verschließt ein Wärter die Türen des Zuges sorgfältig, damit niemand ungewollt aussteigen kann – oder Tiere hereinkommen. Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist, kann die Tour übrigens auch mit dem eigenen Auto machen.

Die Fahrt dauert rund 30 Minuten und ist voll von tierischen Überraschungen. Schon nach wenigen Metern tauchen sie auf: Antilopen, Zebras, Gnus und eine große Herde Watusi-Rinder, die sich im Schatten der Bäume eine Pause gönnen. Die Tiere leben in großen Freigehegen und kommen erstaunlich nah an den Zug heran, sodass Besucher sie aus nächster Nähe betrachten können.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist das Besucher-Highlight des Zoos auf Mallorca

Ein absolutes Highlight der Safari ist der Affenfelsen. Es wimmelt nur so vor Pavianen – und einige von ihnen scheinen besonders neugierig zu sein. Einer der Affen springt ohne Scheu auf den Wagen, hangelt sich ans Gitter direkt vor den Zoo-Besuchern und bleckt kurz die Zähne – ein Raunen geht durch den Zug. Dann geht es weiter: Wir fahren vorbei an einem Nashorn und zum Ende der Tour sichten wir noch eine Giraffe sowie drei Löwen.

Mit dem Stopp des Safari-Zugs ist der Besuch aber längst nicht vorbei – jetzt beginnt der aktive Teil. Zu Fuß können Besucher den restlichen Park erkunden. Hier leben Wallaby-Kängurus, bunte Papageien, verschiedene Affenarten, ein Krokodil und ein besonderer Star des Zoos. Elefanten-Dame Daisy wurde 2014 aus einem Zirkus befreit und fand im Safari-Zoo ein neues Zuhause. Ein spezialisiertes Team kümmert sich seitdem liebevoll um die Elefanten-Dame und arbeitet mit therapeutischen Methoden daran, ihre Erfahrungen aus der Zirkuszeit zu verarbeiten.

Safari-Zoo auf Mallorca bietet Urlaubern reichlich Abwechslung

Zum Abschluss machen wir noch einen Abstecher zum Imbiss-Stand und gönnen uns ein kühles Getränk. Von hier aus startet auch der Rückweg zum Parkplatz – wieder im Safari-Zug, der im Halbstundentakt fährt. Die Rückfahrt führt am Wildgehege entlang und dauert nur wenige Minuten.

Wer für eine kurze Zeit, exotische Tiere hautnah betrachten möchte, ist im Safari-Zoo definitiv richtig aufgehoben. Der Tierpark ist eine Abwechslung für jeden, der nicht nur am Strand liegen oder feiern möchte.