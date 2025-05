Mallorca: Urlauberin warnt vor diesem Traumstrand! „Viele wissen nicht, wie gefährlich das ist“

Sonne, Strand und spektakuläre Natur – genau dafür lieben Urlauber Mallorca. Um neue Buchten und geheime Strände zu entdecken, suchen viele Touristen oft Inspiration auf TikTok und Instagram. Die sozialen Medien sind voll mit traumhaften Bildern und Videos, die vermeintlich unberührte Naturparadiese zeigen.

Einer dieser Orte ist der Platja des Coll Baix im Norden Mallorcas – ein abgelegener Strand in der Nähe von Alcúdia, der regelmäßig als Geheimtipp gehypt wird. Doch was viele Influencer verschweigen: Der Weg dorthin ist alles andere als ungefährlich.

Mallorca: So gefährlich kann der Abstieg zum Traumstrand sein

In einem TikTok-Video warnt eine deutsche Urlauberin jetzt eindringlich vor dem gefährlichen Abstieg zu dem abgelegenen Tramstrand. Zusammen mit ihrem Partner machte sie sich auf den Weg dorthin – und wurde Zeugin eines dramatischen Unfalls: Ein anderer Wanderer kam vom Weg ab und stürzte vor ihren Augen mehrere Meter in die Tiefe. „Es war schrecklich“, erzählt sie in ihrem Video. „Wir haben dann direkt den Euro-Notruf gewählt und der Kletterer wurde vom Helikopter abgeholt.“

Das Video sorgt aktuell für Diskussionen im Netz – und das aus gutem Grund. In zahlreichen TikTok- und Instagram-Clips wird der Coll Baix als unberührtes Paradies gefeiert. Doch die wenigsten Influencer sprechen darüber, wie gefährlich der Weg dorthin wirklich ist.

Urlauberin macht Influencern Vorwürfe

Denn der letzte Teil des Pfads erfordert Klettergeschick: „Du musst am Ende vom Weg über Felsen klettern, es geht steil bergab. Das ist nicht ohne – aber das erwähnt niemand“, warnt die Urlauberin. Die Gefahr sei besonders hoch, wenn man unerfahren ist oder mit ungeeignetem Schuhwerk unterwegs sei. Immer wieder unterschätzen Besucher den Abstieg – teils mit fatalen Folgen.

Zudem gibt es am Strand kaum Handyempfang, sodass ein Notruf dort im Ernstfall kaum möglich ist. „Die abgestürzte Person wurde zum Glück lebendig geborgen. Aber es war schrecklich, das alles mit ansehen zu müssen“, berichtet die Mallorca-Urlauberin.

Appell an andere Touristen: „Bleibt auf den Wegen“

Im letzten Teil ihres Videos appelliert die Urlauberin eindringlich an alle Abenteurer: „Bleibt auf den Wegen!“ Denn wer den schmalen Pfad verlässt oder versucht, eine Abkürzung zu nehmen, begibt sich in akute Absturzgefahr. Die felsigen Hänge sind rutschig, der Boden brüchig, und es gibt keine Sicherung – und was auf Instagram wie ein idyllischer Spaziergang aussieht, kann in der Realität zum gefährlichen Klettertrip werden.

Der Platja des Coll Baix auf Mallorca ist und bleibt ein spektakuläres Naturerlebnis – aber eben keines für jeden. Wer den Weg wagt, sollte sich bewusst sein, dass dieser Strand nichts mit den üblichen Touristenstränden Mallorcas gemein hat.