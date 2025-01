Chinesisches Horoskop 2025: Nicht allen Sternzeichen steht ein tolles Jahr bevor

Nicht nur die Unterteilung in zwölf Sternzeichen kann dir verraten, was das neue Jahr für dich bereithält. Auch das Chinesische Horoskop birgt Antworten auf die Fragen nach dem, was dich 2025 erwartet. Und das ist nicht unbedingt Gutes.

Während einige Sternzeichen laut dem Chinesischen Horoskop einer strahlenden Zukunft entgegenblicken, haben andere weniger Glück. Zu welcher Gruppe du wohl zählst? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Chinesisches Horoskop 2025:

Das chinesische Neujahr beginnt nicht wie bei uns am 1. Januar, sondern erst am 29. des Monats. Es ist das Jahr der Holzschlange und verspricht Wachstum und Chancen. Vor allem drei Tierkreiszeichen können davon profitieren. Das ist zuallererst natürlich die Schlange selbst.

2025 geht es für sie beruflich voran, aber auch bei der persönlichen Entwicklung werden Fortschritte gemacht. Mit Intuition und Strategie können finanzielle Erfolge erzielt werden und auch der angestrebten Karriere steht nun nichts mehr im Weg.

Währenddessen kann sich der Hahn vor allem in seinen Beziehungen auf Wachstum und Stärke freuen, aber auch finanziell läuft es bei ihm. Dem Hund kommt das Jahr finanziell und in Sachen Liebe entgegen. Alte Wunden heilen und neue Pläne können geschmiedet werden. Das neue Jahr wird für den Hund besonders harmonisch.

Chinesische Horoskop: Das sind 2025 die Verlierer

Leider ist das Jahr der Holzschlange nicht allen hold. So müssen drei Tierkreiszeichen zahlreichen Herausforderungen begegnen. Das Schwein muss sich auf Schwierigkeiten gefasst machen. In seinen Beziehungen kann es immer wieder aufgrund von Missverständnissen zu Problemen kommen. Wichtig wird hier eine bewusste Kommunikation und Rücksichtnahme seitens des Schweins.

Auch Tiger müssen mit Konflikten in der Partnerschaft rechnen. Ihre selbstbewusste und energische Art wird ihnen zum Verhängnis. Somit müssen sie sich in Geduld üben, ruhig bleiben und rational über aufkommende Meinungsverschiedenheiten sprechen.

Dein Geburtsjahr entscheidet über dein Tierkreiszeichen im Chinesischen Horoskop:

Ratte : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Büffel : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tiger : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Hase : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Drache : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Schlange : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Pferd : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Ziege : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Affe : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Hahn : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Hund : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Schwein: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Derweil sieht sich die Ziege vor allem innerhalb der Familie mit Streitigkeiten konfrontiert. Ihr Jahr steht unter keinem guten Stern. Ziegen sollten möglichst aufmerksam und vorsichtig sein, um so unnötige Fehler oder Konflikte zu vermeiden. Nur so kommen sie unbeschadet durchs Jahr.