Horoskop: Wolfsmond lässt keine Wahl – sie sind im Januar im Kampfmodus

Es ist soweit! Der erste Vollmond des Jahres bahnt sich an. Am 13. Januar steht uns sogar ein ganz besonderer Vollmond bevor: der Wolfsmond. Der Name rührt von den Ureinwohnern Nordamerikas her, die zu dieser Zeit besonders viel Wolfsgeheul hörten.

Und so mysteriös und verheißungsvoll wie dieser Name klingt, umso härter sind die Auswirkungen nun für einige Sternzeichen. Denn laut Horoskop müssen sie sich auf eine besonders harte Zeit einstellen. Doch können sie gestärkt daraus hervorgehen.

Horoskop: Wolfsmond stellt dich auf die Probe

Das Wolfheulen im tiefen Winter ist zwar lange nicht mehr zu hören, doch die Auswirkungen des Wolfsmondes gehen jetzt jeden etwas an. Denn in diesem Jahr steht der Mond im Sternzeichen Krebs. Damit wird es für die Sternzeichen eine besonders emotionale Zeit – vor allem für fünf von ihnen.

Bei ihnen bricht nun das komplette Gefühlschaos aus. Unbemerkt haben sie Altlasten aus dem vergangenen Jahr mit in das neue gebracht. Nun werden sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, können ihre Gefühle nicht länger unterdrücken oder zur Seite schieben. Jetzt heißt es, die eigenen Emotionen zu ordnen und mit Vergangenem abzuschließen. Das kann natürlich anstrengend werden.

Horoskop: Diese 5 Sternzeichen müssen kämpfen

Eine schwere Zeit steht fünf Sternzeichen bevor, allen voran dem Krebs, da der Wolfsmond in seinem Zeichen steht. Das feinfühlige Wasserzeichen empfindet diese Zeit als besonders intensiv, da der Mond seine empfindsame Seite noch verstärkt. Leider fühlt der Krebs dadurch vor allem Negatives noch intensiver. Da hilft es nur, diese Phase durchzustehen. Am Ende wartet Heilung auf den Krebs.

Einem weiteren Wasserzeichen droht ein ähnliches Schicksal. Ihre empathische Art fällt nun auf die Fische zurück. Sie könnten sich aufgrund dessen ausgenutzt fühlen oder überwältigt von den Sorgen anderer. Ihnen könnte daher helfen, kreativ zu werden oder etwas zu unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen.

Auch bei Jungfrauen, die Ordnung lieben, bringt der Wolfsmond alles durcheinander. Sie können nicht länger auf ihren Kopf hören, sondern müssen lernen, auch ihrem Herzen und ihrem Bauch zu vertrauen. In gleichem Maße gerät die Waage aus dem Gleichgewicht. Das Luftzeichen wird sehr emotional, sollte jetzt keine wichtigen Entscheidungen treffen, kann aber besser seine Bedürfnisse äußern. Und selbst den selbstsicheren Widder wirft es nun aus der Bahn. Er muss sich mit der plötzlichen Unsicherheit auseinandersetzen, die sich in seinen Beziehungen auftut.