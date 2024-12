Centro Oberhausen macht es offiziell – Kunden jubeln über Neuzugang

Was entsteht, wenn man Shopping und Innovation mit einer Prise NRW mischt? Genau, das Westfield Centro! Der Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) setzt hier alles daran, das Einkaufserlebnis in Oberhausen auf ein neues Level zu heben.

Und das nicht nur mit einer riesigen Auswahl an Marken, sondern auch mit viel frischem Wind in den Flagship-Stores und jeder Menge neuer Attraktionen. Und 2025 wartet auf die Kunden zahlreiche neue Dinge!

Centro Oberhausen: XXL-Neuzugänge – Mode und Deko

So hat sich das Westfield Centro für das kommende Jahr einiges einfallen lassen und eine Reihe spannender Marken an Bord geholt. Unter anderem wird Stradivarius demnächst einen neuen Shop eröffnen. Auch PULL&BEAR steht in den Startlöchern, um seine Fläche zu vergrößern und zu modernisieren.

Aber auch bekannte Namen wie Zara, Bershka und New Yorker rüsten sich für das Jahr 2025, als gäbe es kein Morgen. Zara? Klar, die bauen gerade eine riesige Fläche für ihren Flagship-Store – 6.000 Quadratmeter voller Modewunder, die darauf warten, entdeckt zu werden. New Yorker zeigt, wie groß Mode sein kann – und verdreifachen ihre Einkaufsfläche kurzerhand. Und auch bei Jack & Jones wird kräftig modernisiert, sodass man in Zukunft die neuesten Mode-Highlights in einem Store entdecken kann.

Das Westfield Centro setzt auf einen bunten Marken-Mix mit Luxustöpfen von Le Creuset oder Unterwäsche von Lounge Underwear. Auch The North Face, Cabaia und Feature sind hier zu finden.

Mit Motel a Miio, Verge Motorcycles und Franky Brown Vintage sind auch echte Trendsetter und ausgefallene Marken am Start. Und wer das Besondere liebt, darf sich auf Glambou freuen, das 2025 im Westfield Centro seine Pforten öffnet.

„Spannende neue Marken“ im Centro Oberhausen

Andreas Ulmer, Center Manager des Westfield Centro, ist begeistert: „Wir freuen uns sehr, so viele spannende neue Marken und Konzepte bei uns im Westfield Centro willkommen zu heißen. Die aktuelle Dynamik bei den Neueröffnungen sowie Vergrößerungen und Modernisierungen der Stores unterstreicht die einzigartige Positionierung des Westfield Centro in der Region, aber auch im stationären Einzelhandel allgemein.“ Nun, da wird selbst der größte Shopping-Muffel ins Staunen geraten!

Mit all diesen Neueröffnungen und Erweiterungen wird das Westfield Centro 2025 definitiv zu einer der Hauptattraktionen im Shopping-Universum.