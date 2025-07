Formel 1: Land macht ernst! Kommt es zum Grand-Prix-Hammer?

Thailand strebt an, bis 2028 einen Formel-1-Grand Prix ins Land zu holen. Premierministerin Paetongtarn Shinawatra führte am Wochenende beim Grand Prix von Monaco Gespräche mit der Führungsriege der Formel 1.

Laut Regierungssprecher Jirayu Houngsub wird ein Bewerbungs- und Machbarkeitsvorschlag in Kürze dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt. Ein Formel-1-Hammer rückt wohl immer näher.

Thailand plant Eintritt in die Formel-1-Welt

Bereits seit über einem Jahr diskutieren die Verantwortlichen über ein Straßenrennen in Bangkok. Formel-1-CEO Stefano Domenicali reiste dafür im März nach Bangkok, um die Möglichkeiten auszuloten.

Das Vorhaben wirkt ambitioniert, da der aktuelle Formel-1-Kalender bereits 24 Rennen umfasst. Viele der bestehenden Strecken haben langfristige Verträge, was die Integration eines neuen Grand Prix erschwert. Dennoch zeigt sich Thailand optimistisch. Man bewirbt den möglichen Grand Prix als „nachhaltiges“ Event und erwartet Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Dollar für das Land, so Houngsub.

Große Verbindungen zwischen Thailand und dem Rennsport

Die besondere Verbindung Thailands zur Formel-1 unterstreicht der Ursprung des Red-Bull-Konzerns im Land. Ebenfalls fährt mit Alex Albon ein britisch-thailändischer Fahrer seit Jahren in der Königsklasse. Thailand will von diesen Verbindungen profitieren und sich als fester Bestandteil im Rennsport etablieren.

Südostasien spielt im Sport bereits eine Rolle. Singapur veranstaltet ein Rennen, das aufgrund von extremen Wetterbedingungen als eines der härtesten gilt. Vietnam baute hingegen in Hanoi eine Strecke, nutzte sie jedoch nie, da die Premiere im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Selbst danach fand kein Grand Prix in Vietnam statt, und die Strecke verfiel. Thailand möchte diese Fehler vermeiden und seine Pläne konkret umsetzen, um die Formel-1 langfristig im Land zu verankern.

