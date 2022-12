Center Parcs: 4-Jähriger stirbt an Weihnachten – es geschah im Swimmingpool

Schocknachricht aus Großbritannien! Im Center Parcs in Warminster ereignete sich Heiligabend ein tragischer Vorfall, der für einen kleinen Jungen tödlich endete. Der 4-Jährige starb in einem Swimmingpool des Freizeitparks.

Während die Polizei von Warminster die Ermittlungen aufnimmt, melden sich Besucher und Verantwortliche von Center Parcs und äußern sich zum tragischen Vorfall.

Center Parcs: Polizei ermittelt Todesursache des Jungen

Die Rettungskräfte konnten für den Jungen am Vormittag nichts mehr machen. In einem Swimmingpool auf der Parkanlage im Südwesten von Großbritannien konnte der 4-Jährige nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden, das berichtete der „Mirror“. Für die Familie des Jungen endet der Freizeitparkbesuch an Heiligabend in einer Tragödie.

Nun ermittelt die Polizei und gibt erste Informationen zu dem dramatischen Vorfall. So soll, den ersten Anzeichen nach, das Ableben des Jungen unter „keinen verdächtigen Umständen“ geschehen sein, wie die Polizei dem Mirror erklärte. Aber erst nach einer Obduktion könne man sich diesbezüglich sicher sein.

Center-Parcs-Besucher berichten vom Unfalltag

Kurz nach dem Unfall, der sich gegen 11 Uhr ereignet hatte, war die Unsicherheit bei den Center-Parcs-Besuchern groß. Ein Urlauber erklärte später gegenüber dem Mirror nur, dass der Eingang zum Schwimmbad gesperrt worden sei. Weitere Informationen gab es ihm zufolge nicht.

Center Parcs selbst äußerte sich mittels eines Statements. Der Freizeitpark ist zutiefst erschüttert und sei in Gedanken bei den Eltern, so der Mirror. Der Familie und den Mitarbeitern vor Ort boten sie nach dem schrecklichen Vorfall ihre Unterstützung an. (msk)