Schwerer Busunfall in Dresden: 30 Verletzte – Feuerwehr löst Alarm aus 

Der heutige Montag (7. Oktober) begann für die Angehörigen vieler Businsassen mit einem Schrecken. So wurden bei einem Busunglück in Dresden insgesamt 30 Menschen, zwei davon schwer, verletzt. Doch was war geschehen?

Mitten im Berufsverkehr war der Linienbus aus noch unklaren Gründen plötzlich von der Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Sprecher der Dresdner Feuerwehr mitteilte.

Dabei fuhr der Schienenersatzverkehr der Straßenbahnlinie 11 gegen einen Baum, der durch den Aufprall umkippte. Danach prallte der Bus auf einen geparkten Kleintransporter. Nach dem Unfallgeschehen sind die Insassen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Genauere Angaben über den Zustand der Verletzten liegen jedoch noch nicht vor.

Die Feuerwehr löste aber angesichts der Situation am Unfallort zunächst Alarm wegen Massenanfalls von Verletzten aus. Sichtungsteams der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Notärzte wurden zum Unfallort herbestellt.

Schwerer Unfall: Busunglück in Dresden

Allerdings: „Diese Zahlen können sich jedoch noch verändern, da sich der Zustand der Patienten jederzeit dynamisch entwickeln kann“, so der Feuerwehrsprecher. Die Krankenhäuser sind also weiter in Alarmbereitschaft. Aber nicht nur das Pflegepersonal ist bereits im Einsatz, sondern auch rund 100 Feuerwehrkräfte. So musste der Bus von Spezialkräften mit hydraulischem Gerät geborgen und abgeschleppt werden.

Kein Wunder also, dass der Einsatz nicht nur zahlreiche Rettungskräfte in Atem hält, sondern auch eine Vollsperrung nach sich zieht: Die Bautzner Straße, eine der Hauptverkehrsadern der sächsischen Landeshauptstadt, ist zwischen Albertplatz und Rothenburger Straße komplett gesperrt.