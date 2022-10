Burger King: Bittere Klatsche für Kunden! Drastische Änderung bei DIESEN Produkten

Burger King wagte in diesem Jahr einen großen Schritt: Im Gegensatz zur Konkurrenz entschied sich das Restaurant, zu allen Burgern aus dem Sortiment auch eine fleischlose Alternative anzubieten.

Die Aktion war ein voller Erfolg. Die Freude fand allerdings ein jähes Ende, als Journalisten die Arbeit bei Burger King genauer unter die Lupe nahmen. Die Konsequenzen dürften vielen Kunden nicht gefallen.

Burger King: Undercover-Team deckt Missstände auf

Im Sommer 2022 läutete Burger King die selbsternannte „plant-based Revolution“ ein. Ab sofort bot das Restaurant Alternativen für Vegetarier und hatte außerdem Optionen für Veganer übrig. Lange hielt die Begeisterung über das neue Konzept jedoch nicht an.

Ein Journalisten-Team deckte im September Missstände in einigen Filialen auf. In der RTL-Sendung „Team Wallraff“ wurde das Ausmaß der Recherchen deutlich. Undercover verschafften sich Journalisten Einblicke in den Arbeitsalltag bei dem Fast Food-Riesen. Dabei fiel auf, dass einige der vermeintlich veganen Speisen gar nicht vegan sind.

Das Restaurant äußerte sich zu den Vorwürfen: „Burger King nimmt die erhobenen Vorwürfe sehr ernst, hat die im Beitrag gezeigten Restaurants temporär geschlossen und genau überprüft. Im September haben wir zudem eine außerordentliche externe Überprüfung aller 750 Burger King Restaurants in Deutschland durchgeführt. Wo wir Themen identifiziert haben, bei denen wir uns verbessern müssen.“

Burger King: Fünf Produkte verlieren V-Label

Das Unternehmen geht sogar noch einen Schritt weiter. Fünf Produkten wurde das V-Label entzogen. Dieses Label bestätigt üblicherweise, dass ein Lebensmittel selbst vegan und auch bei der Zubereitung nicht mit tierischen Produkten in Berührungen gekommen ist.

„Zusammen mit unseren Partner*innen werden wir die Zubereitungsprozesse optimieren und Mitarbeiterschulungen rund um das vegane und vegetarische Angebot intensivieren“, verspricht Burger King auf seiner Website. Bis dahin müssen Kunden wohl auf die rein veganen Alternativen verzichten. (neb)