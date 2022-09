McDonald’s: Reality-Star traut seinen Augen nicht – „Warum macht man sowas?“

Auch ein Reality-Star gönnt sich offenbar mal ein Menü bei McDonald’s. Elena Miras machte vor wenigen Tagen einen Halt beim McDrive-Schalter.

Als die „Kampf der Realitystars“-Siegerin sich mit ihrem Auto in die Schlange bei McDonald’s stellte, glaubte sie nicht, was jemand da vor ihr machte.

McDonald’s: Reality-Star Elena Miras fassungslos – „Warum macht man sowas?“

Kaum zu glauben, dass Elena Miras bei ihrer Figur auch Cheesburger und Hamburger bei McDonald’s verdrückt. Doch am Montag (26. September) postete die 30-Jährige ein Foto in ihrer Insta-Story, wie sie in der Schweiz in einem McDrive steht.

Elena Miras kann nicht glauben, was sie bei McDonald’s gesehen hat. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE/ IMAGO / nicepix.world/ Montage DER WESTEN

Ein Auto ist vor dem Realitystar an der Reihe. Stopp, da ist ja noch jemand – ein junger Mann steht gerade ohne Wagen vor dem Schalter und gibt seine Bestellung auf. „Warum macht man sowas?“, fragt sich Elena Miras.

Das ist McDonald’s:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2020 betrug der Umsatz 19,2 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

McDrive-Aktion nicht zur Nachahmung empfohlen!

Ob dem jungen Mann die Schlange im Restaurant wohl zu lang war? Immerhin hat er dafür in Kauf genommen, dass er in dem Regen nass wird. Etwas frisch könnte ihm auch gewesen sein, schließlich trug er nur ein weißes T-Shirt.

Am Ende konnte die junge Mutter über den Vorfall lachen. Nachahmen wird sie die Aktion wohl eher weniger und im Sinne des Erfinders ist sie sicherlich auch nicht. Und nicht zu vergessen, dass es für Personen auch gefährlich werden kann, zwischen den Autos zu laufen.