Burger King nimmt Veränderung bei Burger vor – Kunden sollten ganz genau hinschauen

Es war ein regelrechter Skandal. Im September 2022 hatten Journalisten des „Teams Walraff“ aufgedeckt, dass nicht alle veganen Burger bei Burger King auch wirklich fleischfrei sind.

Die Fast-Food-Kette musste reagieren und hat nun einige Burger verändert. Daher sollten Kunden bei ihrem nächsten Besuch bei Burger King besser die Augen offenhalten.

Burger King reagiert auf Skandal

Das Unternehmen rühmt sich seit Längerem, mehr Auswahl für Vegetarier und Veganer anbieten zu können – sogar noch mehr als der Konkurrent McDonald’s. Die meisten Restaurants bieten mittlerweile alle Burger auch ohne Fleisch und zwar mit veganen Patties von „The Vegetarian Butcher“ an. Mittlerweile gibt es auch rein vegane Restaurants in Wien, Österreich, und auch hierzulande in Köln.

Doch nach einem Skandal im vergangenen Jahr hat die Fast-Food-Kette nun eine grundlegende Veränderung bei allen veganen Burgern vorgenommen. Diese sollen sich nun durch eine grüne Petersilien-Panade von den fleischhaltigen Produkten unterscheiden. Dann können sie sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter besser auseinanderhalten.

„Mit der neuen Petersilien-Panade haben wir unsere veganen Chicken-Alternativen gemeinsam mit ‚The Vegetarian Butcher‘ so weiterentwickelt, dass sie unsere Gäste und Teams sofort und eindeutig erkennen können. Das gibt Sicherheit“, so Tim Lenke, Produkt-Manager bei Burger King. Dies betrifft zurzeit alle Plant-based Chicken-Pattys und Nuggets. Geschmacklich soll sich dadurch jedoch nichts ändern für die Kunden.

Burger King präsentiert neuen V-Burger

Wie das „Team Walraff“ im September 2022 herausfand, bekamen einige Kunden in den Restaurants Fleischburger statt vegane Patties serviert. Das sorgte für ordentlich Aufruhr. Burger King musste das V-Label für fünf Produkte abtreten und auch einige Restaurants vorübergehend schließen. Externe überprüften daraufhin das Unternehmen und die Kette schwor, Verbesserungen vorzunehmen, damit so etwas nicht noch einmal passiere könne. Daher nun die grüne Panade.

Das Fast-Food-Unternehmen nimmt zudem den sogenannten „Veganuary“ zum Anlass, um noch einmal bei dem veganen Sortiment nachzulegen. Darum gibt es nun auch einen neuen veganen Burger. Der „Plant-based Long Chicken Cheddar Style” kommt mit einer veganen Käsealternative von der Marke „Violife“ daher und kann zurzeit in teilnehmenden Filialen noch bis zum 6. Februar getestet werden.