Bombendrohungen an mehreren deutschen Schulen! Lehrer und Schüler im Ausnahmezustand

Großeinsatz der Polizei am Montagmorgen (23. Oktober)! An mindestens sieben Schulen sollen zum Wochenauftakt Bombendrohungen eingegangen sein. Davon seien Lehrkräfte und Schüler in Erfurt, Solingen, Wuppertal, Mannheim, Karlsruhe, Regensburg und Augsburg betroffen. Ein Zusammenhang sei bislang nicht bekannt.

+++ Solingen: Drohungen gegen Schule ++ Polizei durchforstet Gebäude ++ Erste Details kommen ans Licht +++

Wie zunächst die „Münstersche Zeitung“ berichtet, hat außerdem das münsterische Schloss eine Bombendrohung erhalten. Dieses sei der Hauptsitz der Universität Münster. Alle Gebäude wurden am Montagmorgen geräumt. Auch der Staatsschutz ermittelt mittlerweile. Alle aktuellen Infos zu den Bombendrohungen liest du in unserem Newsblog.

+++ Hier Newsblog aktualisieren +++

Schulen und Uni morgen wieder geöffnet?

14.42 Uhr: An der Gesamtschule in Erfurt zieht sich der Einsatz weiterhin, wie unser Partnerportal „THÜRINGEN 24“ berichtet. Auch am Montagmittag sind die Polizisten noch im Einsatz und durchsuchen das Gelände und das Gebäude. Parallel laufen auch die Ermittlungen bezüglich der E-Mail auf Hochtouren.

13.35 Uhr: Nach Einsätzen in sechs deutschen Städten stellte sich nun heraus, dass auch bei der Goethe-Mittelschule in Augsburg am Montagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Hier sei auch eine Drohung per E-Mail eingegangen. Zu den Hintergründen machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Ein Zusammenhang mit anderen Drohmails werde im Zuge der Ermittlungen geprüft.

12.30 Uhr: Gegen 11 Uhr beendete die Polizei in Solingen ihren Einsatz. Wie die Polizei Wuppertal am Montagmittag bekannt gab, soll auch eine weitere Schule in Wuppertal-Barmen am Morgen eine Bedrohungsnachricht erhalten haben.

11.14 Uhr: Derzeit ist noch unklar, wie es weitergehen wird. Ob die Schulen und das Universitätsgebäude am Dienstag (24. Oktober) wieder für den Betrieb freigegeben werden, wird sich erst im Laufe des Tages zeigen. „Sollte alles nach Plan laufen, werde der Unterricht morgen wieder stattfinden“, teilte so etwa Andreas Tempel, Schulleiter der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen mit. Auch der Staatsschutz hat mittlerweile die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Verfasser der E-Mails aufgenommen. Ob es sich bei der gleichen Person handelt, ist derzeit noch unklar.

Auch interessant: Frankreich: Mehrere Flughäfen nach Bombendrohung über Stunden hinweg gesperrt – jetzt gibt es Entwarnung!

Unterricht fällt nach Bombendrohungen aus

9.15 Uhr: Auf dem Schulgelände der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen soll ein Gasleck festgestellt worden sein. Ansonsten konnten bislang aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden.

9.03 Uhr: An einer Gemeinschaftsschule in Karlsruhe soll schon am Wochenende eine Mail „mit bedrohlichem Inhalt“ eingegangen sein. Am Montag war diese gelesen und bei der Polizei sofort Alarm geschlagen worden. Diese war gegen 7.45 Uhr angerückt und war auch mit Spürhunden vor Ort. Die Ermittlungen dauern auch hier weiterhin an. Auch die Karlsruher Schule bliebe deshalb am Montag geschlossen.

Weitere Nachrichten:

7.15 Uhr: Fünf deutsche Schulen und ein Universitäts-Standort befinden sich derzeit im Ausnahmezustand! Am Montagmorgen hatten sich so etwa an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen dramatische Szenen abgespielt. Verantwortliche der Schule hatten sich wegen „angedrohter Straftaten“ bei den Behörden gemeldet. Infolge wurde das Schulgebäude an der Wupperstraße geräumt. Neben Solingen seien auch ähnliche Fälle von Schulen in Regensburg, Karlsruhe, Erfurt und von einem Universitätsstandort in Münster gemeldet worden. Alle Schulen bleiben am Montag geschlossen und wurden nach Bekanntgabe der Bombendrohungen vollständig geräumt.