Black Friday 2024: Sparfüchse fallen aus allen Wolken – das gab’s noch nie!

Nicht mehr lange und der Black Friday ist da! Alle Jahre wieder lädt der Tag Ende November zum Shoppen ein, denn Händler geben vermeintlich die höchsten Rabatte des Jahres auf ihre Waren raus. Das man dabei aber vorsichtig sein sollte, hat Verbraucherexperte Ron Perduss unserer Redaktion offenbart. Worauf du an diesem Tag besser achten solltest, erfährst du hier >>>.

Während sich Händler wie Amazon, MediaMarkt Saturn und Co. mittlerweile standardmäßig am Black Friday beteiligen, nehmen auch immer wieder neue Geschäfte und Branchen an dem Spartag teil. Und in diesem Jahr geschieht eines zum allerersten Mal.

Black Friday 2024: Sparfüchse perplex!

Am 29. November ist es so weit – und der Black Friday 2024 wird feierlich eingeläutet. Schon jetzt werben viele Händler mit satten Rabatten. Der ein oder andere Sparfuchs dürfte sich bereits seine Wunschliste zurechtgelegt haben. Gerade im Hinblick auf die Weihnachtsgeschenkte kommt der Rabattschlacht-Tag wie gerufen!

Erstmalig in diesem Jahr beteiligt sich laut der „Bild“ auch die Auto-Branche am Black Friday. Und das nicht etwa bei Winterreifen oder Autozubehör, sondern bei Leasing-Verträgen. So werben etwa BMW und KIA bereits mit günstigen Leasingkonditionen unter einem Faktor von 0,5.

Diese Deals sind in diesem Jahr attraktiv

Aber auch bei Mobilfunkbetreibern werden zum Black Friday heftige Angebote gemacht. So können Samsung-Kunden beim Kauf eines neuen Smartphones fast zwei Jahre lang kostenfrei unterwegs sein. Dafür muss natürlich das Kleingedruckte ganz genau eingehalten werden. Auch wer eine Playstation 5 kaufen wollte, könnte jetzt ordentlich sparen.

Selbst Discounter wie Lidl nehmen mittlerweile am Black Friday teil und bieten ihren Kunden satte Rabatte und kostenlosen Versand. Sparfüchse sollten sich am besten schon jetzt schlau machen, ob auch ihr Lieblings-Händler am 29. November mit Rabatten lockt. Mit den Tipps gegen Fakes vom Experten kann beim Einkauf auch nichts mehr schief gehen.