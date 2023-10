Bayern: Horror-Unfall nach Verfolgungsjagd ++ 7 Tote ++ Kinder im Auto

Schreckliches Unfall-Drama auf der Autobahn in Bayern!

Am Freitag (13. Oktober) kam es am frühen Morgen auf der A94 zu einem Horror-Crash. Von mehreren Toten und Verletzten ist die Rede. Auch Kinder befanden sich in dem Wagen. Und es gibt einen schlimmen Verdacht.

Bayern: Horror-Unfall auf Autobahn

Der Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr auf der A94 in Richtung München – in Höhe der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg, rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt. Dort wurde dem Mercedes-Van die überhöhte Geschwindigkeit schließlich zum Verhängnis. Das Fahrzeug rammte die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Seite liegen.

Der Mercedes sei den Behörden als mutmaßliches Schleuser-Fahrzeug aufgefallen, weswegen die Polizeibeamten die Verfolgung aufnahmen.

Auch Kinder im Unfallwagen

21 Menschen sollen sich in dem hoffnungslos überfüllten Wagen befunden haben – mindestens sieben von ihnen kamen bei dem Unfall am Freitagmorgen ums Leben, 13 wurden verletzt. Ein Polizeisprecher beschrieb die Lage im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur als unübersichtlich – weswegen man nicht sagen könne, ob auch Kinder unter den Opfern seien. Alle Insassen wurden demnach mindestens leicht verletzt, teilweise erlitten sie schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur hohen Zahl an Toten und Verletzten dürfte laut Polizei auch die Überfüllung des Autos beigetragen haben. Viele der Insassen hätten daher gar nicht angeschnallt sein können. Die Herkunft der Betroffenen war zunächst unklar.

Mehr News:

Die A94 in Richtung München ist wegen der Unfallarbeiten voll gesperrt – mehrere Rettungshubschrauber mussten auf der Fahrbahn landen. Ein Gutachter der Staatsanwaltschaft soll die Lage vor Ort einschätzen. (mit dpa)