Barniner See (Meck-Pomm): Tragödie an Vatertag! Mann kentert mit Boot – und ertrinkt!

Tragisches Unglück auf dem Barniner See in Mecklenburg-Vorpommern! Den Vatertag (29. Mai) nutzten hier einige Ausflügler, um eine Paddeltour auf dem See im Landkreis Ludswigslust-Parchim zu unternehmen.

Doch für einen 53-Jährigen sollte der Ausflug ein tödliches Ende nehmen! Wie die Polizei mitteilte, soll das mit zwei Männern besetzte Paddelboot im Barniner See plötzlich gekentert sein. Für den Mann, der aus der Region stammte, sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Barniner See: Alkoholtest schlägt an

Die genaue Ursache, warum das mit zwei Männern besetzte Boot an Christi Himmelfahrt kenterte, ist bislang noch unklar. Doch da die Polizei beim Bootsführer, einem 55 Jahre alten Mann, wenig später einen Alkoholtest durchführte, der einen Wert von 1,25 Promille ergab, liegt die Vermutung nahe, dass er unter Alkohol die Kontrolle über das Paddelboot verloren haben musste.

Gegen 14.30 Uhr war am Donnerstagnachmittag auf das gekenterte Boot bei der Polizei aufmerksam gemacht worden. Doch der 53-jährige Insasse konnte wenig später nur noch leblos aus dem Wasser gezogen werden. Aber das Unglück am Barniner See blieb nicht die einzige Tragödie, die sich auf den Gewässern in Meck-Pomm am Vatertag abspielten.

Weiteres Boot kentert vor Greifswald

Denn auch in der Hafeneinfahrt vor Greifswald kenterten gleich zwei Paddelboote und ein Motorboot. Fünf Personen wollten sich nach einer Paddeltour in der Dänischen Wieck von einem Motorboot abschleppen lassen, um zurück in ihren Heimatliegeplatz in Mecklenburg-Vorpommern zu gelangen.

Bei dem Abschleppversuch soll plötzlich eine große Menge Wasser in alle drei Boote gelangt sein und alle drei zum Kentern gebracht haben. Alle sechs Insassen gingen dabei über Bord und trieben im Wasser. Wenig später konnten sie von einem Segelboot aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden.

Anders als bei dem Unglück im Barniner See kam dabei aber niemand ums Leben. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier schlug die Atemalkoholkontrolle mit 1,7 Promille mehr als deutlich beim 39 Jahre alten Motorbootfahrer an. Eigentlich sind auf Gewässern maximal 0,5 Promille zulässig. Die Wasserschutzpolizei Wolgast zeigte den 39-Jährigen an. (mit dpa)