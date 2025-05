Bargeldabheben, neue Pflicht bei Wohnmobilen & Co.: DAS ändert sich im Juni 2025

Im neuen Monat Juni stehen mal wieder einige Änderungen an. Manche davon haben einige direkte Auswirkung auf beinahe alle Verbraucher. Andere werden eine eher kleinere Gruppe betreffen. Viele davon werden uns jedoch sicherlich noch einige Jahre begleiten. Denn es geht dabei nicht nur ums Bargeldabheben, den kommenden Camping-Urlaub oder den nächsten Stromanbieter.

Camping, Strom & Co: Das ändert sich in der ersten Juni-Hälfte

Die erste Veränderung, die gleich zum Beginn des Monats eintritt, dreht sich um den Mutterschutz bei Fehlgeburten. Lange gab es hier keine gesetzliche Regelung. Doch das ändert sich bereits ab dem 1. Juni. Wer nun ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleidet, hat Anspruch auf Mutterschutz. Zwei Wochen ab der 13. Woche, sechs ab der 17. und acht Wochen bei einer Fehlgeburt in der 20. Schwangerschaftswoche oder später. Währenddessen haben die betroffenen Frauen ebenfalls Anspruch auf Mutterschaftsleistungen.

Stromanbieterwechsel geht noch schneller

Den Stromanbieter zu wechseln ist heutzutage längst kein Hindernis mehr. Ab dem 6. Juni geht das sogar richtig fix. Denn Netzbetreiber und Energieversorgen müssen den Wechsel dann innerhalb von 24 Stunden anbieten können. Damit setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um. Diese setzt allerdings nicht die geltende Kündigungsfrist außer Kraft. Und Verträge können dann auch nicht mehr rückwirkend gekündigt werden.

Nationaler Veteranentag

Erstmals in Deutschland wird am 15. Juni 2025 der nationale Veteranentag gefeiert. An diesem Tag soll den aktiven und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr gedacht und ihr Einsatz geehrt werden. Deutschland zählt in etwa zehn Millionen Veteranen. Künftig wird der nationale Veteranentag immer an einem Wochenendtag um den 15. Juni begangen.

Gasprüfung bei Wohnmobilen und -Wagen

Für Camping-Freunde wird der 19. Juni eine einschneidende Veränderung mit sich bringen. Ab dann müssen Besitzer eines Wohnmobils oder Wohnwagens regelmäßig die Flüssiggasanlage ihres Wagens überprüfen lassen. Damit verwandelt sich die bisherige Empfehlung in eine gesetzliche Pflicht um. Dadurch sollen Unfälle aufgrund von Gaslecks vermieden werden.

Ab der ersten Prüfung steht diese wie die Hauptuntersuchung alle zwei Jahre an. Neue Fahrzeuge müssen vor der ersten Fahrt überprüft werden, auch nach längerer Standzeit ist dies vorgeschrieben. Damit kommen auch weitere Kosten auf Camper hinzu. Eine Prüfung dauert zwischen 20 und 45 Minuten und kann 40 bis 80 Euro kosten. Doch sie auszulassen, zahlt sich nicht aus. Denn dann droht ein Bußgeld, das mitunter 60 Euro betragen kann.

Bargeldabheben & mehr Änderung in der zweiten Juni-Hälfte

Das bereits bekannte Energielabel, welches die Energieeffizienzskala für viele technische Geräte darstellt, wird ab dem 20. Juni auch auf Smartphones und Tablets ausgeweitet. Es soll zudem auch über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit der Geräte informieren, etwa wie lange diese mittels Updates unterstützt werden oder ob man leicht an Ersatzteile kommt. Über die Zuverlässigkeitsklasse können Verbraucher nachvollziehen, wie robust das Gerät ist, über den Eindringschutzgrad den Schutz vor Feuchtigkeit. Zudem gibt es eine Anzeige über die Batterielaufzeit sowie die Haltbarkeit der internen Batterie.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Mit dem 28. Juni soll sich das Leben im Alltag vieler Menschen mit Behinderungen verbessern. Geldautomaten, Fahrkartenautomaten und andere Computersysteme müssen ab dann barrierefrei gestaltet werden. Ebenso sollen Webseiten und Apps, die Verbraucherdienstleistungen bereitstellen, die Anforderungen für Barrierefreiheit erfüllen. Die Änderungen betreffen auch Dienstleistungen im Bankensektor und bei den Personenbeförderungsdiensten.

Bargeldabheben

Ab dem 30. Juni kann man an Shell-Tankstellen nicht länger Bargeld abheben. Die Cash Group beendet diese Möglichkeit für Kunden der Deutschen Bank, Commerzbank, Hypovereinsband und Postbank. Mehr dazu >>hier.