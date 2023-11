Nächster Bahn-Streik über Weihnachten? GDL-Chef Weselsky mit deutlicher Ansage

Ist der Weihnachtsfrieden bei der Bahn in Gefahr? In einem aufsehenerregenden Statement hat GDL-Chef Claus Weselsky klargemacht, dass die Lokführergewerkschaft (GDL) sich einen Bahn-Streik über die festlichen Tage nicht vorstellen kann. Doch was passiert wirklich hinter den Kulissen dieser hitzigen Tarifverhandlungen?

+++ Deutsche Bahn: Droht jetzt der nächste Streik? GDL mit Kampfansage +++

Die Frage nach einem möglichen Bahnstreik über Weihnachten beschäftigt nicht nur Pendler und Reisende, sondern auch die Gewerkschaft der Lokführer.

Nächster Bahn-Streik über Weihnachten?

In einem Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ äußerte sich GDL-Chef Claus Weselsky zu den Bahn-Spekulationen und betonte, dass die GDL in der Vergangenheit noch nie zu dieser besinnlichen Zeit gestreikt hat – und dasselbe gelte auch für dieses Jahr. „Die Weihnachtszeit ist eine friedliche – und das wird sie auch bleiben“, versicherte Weselsky.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Die Aussage erfolgt nach einem Warnstreik in der vergangenen Woche, der große Teile des Bahnverkehrs lahmlegte. Doch ist dies die Ruhe vor dem Sturm? Die GDL hat ihre Mitglieder zur Urabstimmung über unbefristete Streiks aufgerufen, was die Unsicherheit in der aktuellen Tarifauseinandersetzung weiter steigen lässt.

GDL-Chef Weselsky mit deutlicher Ansage, aber…

Während sich die Reisenden bereits auf festliche Zugfahrten eingestellt haben, scheint hinter den Kulissen ein regelrechter Tarifkampf zu brodeln. Was sind die Forderungen der GDL? Wie steht die Deutsche Bahn zu den Verhandlungen? Und vor allem: Wird der Weihnachtsmann in diesem Jahr pünktlich ankommen?

Mehr zum Thema:

Die Antwort auf diese brennenden Fragen bleibt vorerst im Dunkeln, doch eins ist sicher: Die kommenden Wochen werden für Bahnreisende und Pendler gleichermaßen spannend, denn der Ausgang der Tarifverhandlungen könnte das Reiseverhalten über die Feiertage maßgeblich beeinflussen. Weselskys klare Worte mögen vorerst beruhigen, doch bis Weihnachten ist es noch eine Weile hin und in der Welt der Tarifverhandlungen kann sich so manches Blatt schnell wenden.