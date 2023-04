Baden-Württemberg: Zwei Kinder (7, 9) tot in Wohnung gefunden – Grausamer Verdacht gegen Angehörige

Grausamer Fall aus Baden-Württemberg! In einer Wohnung in der Stadt Hockenheim wurden am Ostersonntag (9. April) zwei Kinder im Alter von 7 und 9 tot in einer Wohnung gefunden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, soll es sich bei den toten Minderjährigen um ein Geschwister-Paar handeln. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mannheim am Sonntagabend mitteilen, werde bereits gegen eine 43 Jahre alte Angehörige wegen des Verdachts auf einen Tötungsdelikt an den beiden Kinder ermittelt.

Hockenheim (Baden-Württemberg): 43-Jährige festgenommen

Die Polizei Mannheim hat die Frau noch am Tatort in Hockenheim festgenommen. Ob es sich um die Mutter der beiden Kinder handelte oder in welcher sonstigen Beziehung sie zu dem Geschwister-Paar stand, wollte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntagabend nicht mitteilen.

Nicht nur in dem 21.000-Seelenort wird man sich nun die Frage nach der Todesursache der beiden Kinder stellen. Noch ist unklar, wie das Geschwister-Paar um’s Leben kam. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler aber von einem Tötungsdelikt aus. Es sei eine Obduktion für Dienstag angeordnet.

In der Mitteilung hieß es, die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim hätten die weiteren Ermittlungen gegen die 43-Jährige aufgenommen. Auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg seien involviert.

Asperg (Baden-Württemberg): 18-Jähriger auf Parkplatz erschossen

Auch ein weiterer Fall aus Baden-Württemberg beschäftigt derzeit die Ermittler in Süddeutschland. Am frühen Samstagmorgen (8. April) wurde ein 18-Jähriger tot auf einem Parkplatz in der Stadt Asperg aufgefunden. Ein Gleichaltriger wurde bei dem Angriff schwer verletzt und entging dem Tod.

Zeugen hatten noch in der Nacht die Polizei alarmiert, nachdem die Schüsse durch die Nacht hallten. Noch am Karsamstag konnte ein Spezialeinsatzkommando einen 20-Jährigen festnehmen, der unter dem Verdacht stand, die unter anderem tödlichen Schüsse abgefeuert zu haben. Der mutmaßliche Schütze befindet sich in Untersuchungshaft. Am Sonntag (9. April) wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Weitere Hintergrundinformationen zur grausamen Tat erfährst du hier >>>.

