ARD lässt Pastewka-Fans jubeln: Es dauert nicht mehr lange

Einmal mehr begrüßt der Showmaster Kai Pflaume von Montag bis Freitag in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ jeweils zwei Promigäste, die sich mutig den kniffligen Fragen stellen. Unterstützt werden sie von den unterhaltsamen Rateteam-Profis Bernhard Hoëcker und Elton. Gemeinsam sorgen sie mittlerweile seit über acht Jahren für beste Fernsehunterhaltung.

In der Hamburger Quizarena empfängt Moderator Kai Pflaume die bekanntesten Persönlichkeiten, die sich auf lustige Art und Weise den originellen Quizfragen stellen. Wer die prominenten Gäste der kommenden Woche sind, bleibt spannend. Nun gibt es für Fans einer ganz bestimmten Serie Grund zur Freude!

ARD: Comedy-Stars aus „Pastewka“ im Quiz-Fieber!

Im kommenden Duell am Dienstag – dem 19. Dezember – erwartet die Zuschauer ein richtiges Comedy-Spektakel: Michael Kessler, bekannt aus „Switch reloaded“ und „Kohlrabenschwarz“, tritt gemeinsam mit seinem Rategegner Matthias Matschke, bekannt aus der „heute-show“, vor die Kamera. Die beiden Schauspieler standen nämlich bereits gemeinsam vor der Linse in der beliebten Serie „Pastewka“. Dabei stellt sich die alles berechtigte Frage: Wer von den beiden wird in der ARD-Sendung „Wer weiß den sowas?“ die Nase vorn haben und sich den Sieg sichern? Fans dürfen sich jedenfalls auf lustige Unterhaltung freuen.

Doch nicht nur Fans der Kultserie „Pastewka“ dürfen sich auf ein unterhaltsames Quiz-Duell freuen. In der kommenden Woche stehen weitere prominente Gesichter im Rampenlicht. So treten beispielsweise Thomas Heinze gegen Stephanie Stump sowie Torsten Sträter gegen Cordula Stratmann an. Wer sich am Ende die Quiz-Krone sichern kann, bleibt abzuwarten! Jedenfalls versprechen die kommenden Sendungen eine geballte Ladung Comedy, auf die sich die Zuschauer gewaltig freuen können!