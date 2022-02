Apple: Massig neue Produkte in diesem Jahr? DIESES Datum solltest du im Auge behalten

Fans von Apple aufgepasst! Auch in diesem Jahr stellt der Konzern seine neuen Produkte vor.

Und diesmal sollen weitaus mehr Neuheiten vorgestellt werden als üblich. Rund um das Datum, an dem Apple die Modelle des Jahres 2022 präsentiert, gibt es bereits erste Gerüchte!

Apple: Stichtag der Produkte für 2022 kommt auf Fans zu

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen jagst du mit Apple-Produkten, die anderen stehen für das neue iPhone stundenlang an, um das glänzende neue Smartphone am Abend bereits in der Hand zu halten. Und wie in jedem Jahr hat Apple auch 2022 einen Stichtag, an dem die neuen Apple-Modelle präsentiert werden.

Schon bald will Apple seine Modelle für das Jahr 2022 vorstellen! (Archivbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Das ist der US-Konzern Apple:

Gründung am 1. April 1976 durch Steve Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne als Garagenfirma

Hauptsitz ist in Cupertino (Kalifornien)

Apple hat maßgeblich dazu beigetragen, dass PCs zum Massenprodukt geworden sind

mit dem Erscheinen des iPods (2001), des iPhones (2007) und des iPads (2010) hat sich Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemausert (Umsatz 2021: 386 Milliarden US-Dollar)

der iTunes Store (Einführung 2003) wurde das erste kommerziell erfolgreiche Downloadportal, ist gemeinsam mit dem App Store (Einführung 2008) einer der weltgrößten Vertriebswege für digitale Güter

Apple: SE feiert Comeback!

Unter anderem, so viel konnte „Der Aktionär“ schon verraten, soll es in diesem Jahr eine Neuauflage des beliebten SE-Modells geben. Es galt bereits im vergangenen Jahr als günstiges Einsteiger-iPhone. In diesem Jahr feiert es sein Comeback. Unter anderem soll die Kamera verbessert werden, schnelle Prozessoren eingebaut und, ebenfalls neu und eine Prämiere bei Apple: die Unterstützung von 5G.

Gerüchten zufolge soll das iPhone SE in diesem Jahr ein ordentliches Comeback feiern! (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/SIPA Asia via ZUMA Wire | Wanggang

Aber auch Gerüchte über Updates für das iPad Air und Mac-Modelle mit Chips sind im Umlauf.

Was genau in diesem Jahr auf Fans zukommt, erfahren sie voraussichtlich im März.

Apple: Fans sollten sich einen Tag im März freihalten

Allzu viel Zeit haben Apple-Fans jedoch nicht. Vorerst sei laut „Der Aktionär“ der 8. März als Präsentationstag geplant. Apple selbst hat diesen Stichtag jedoch noch nicht bestätigt. Das hat seine Gründe.

Denn wie jedes andere Unternehmen derzeit, hat auch Apple Schwierigkeiten mit anhaltenden Lieferengpässen. (ali)