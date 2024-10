Anzeigenhauptmeister plaudert Konto-Stand aus – DAMIT konnte niemand rechnen!

Der Anzeigenhauptmeister, bürgerlich Niclas Matthei (18), ist mittlerweile in der ganzen Bundesrepublik bekannt. Er meldet Verkehrssünder und streift dabei durchs Land. Mittlerweile wird er als echter Star gefeiert, tritt bereits in Clubs auf und wird nun sogar von seinem persönlichen Chauffeur durchs Land gefahren, wenn er nicht wieder mit seinem Helm auf dem Fahrrad unterwegs ist.

+++ Anzeigenhauptmeister zu Gast bei Stefan Raab – „Habe ganz Deutschland verarscht“ +++

So scheint sich seine eigentlich unentgeltliche Arbeit nun richtig zu rechnen. Wie viel Geld der Anzeigenhauptmeister bereits auf seinem Konto hat? Das verrät er jetzt.

Anzeigenhauptmeister ist bereits Millionär

Im RTL-Interview verrät der gerade Volljährige, wie er seinen Unterhalt verdient. Als selbstständiger Online-Marketing-Unternehmer, mit Auftritten und Werbekooperationen und noch weiteren Anstellungen hat sich der 18-Jährige bereits eine goldene Nase verdient.

+++ Anzeigenhauptmeister gegen Aldi – „Deutscher geht’s nicht“ +++

Sein Konto-Stand? „Siebenstellig“, verrät Matthei, hat also mindestens eine Million auf dem Konto. Doch kommt das Geld nicht nur durch ehrliche Arbeit zustande. Für so manche Euros musste der Anzeigenhauptmeister ganz schön was einstecken.

Anzeigenhauptmeister bezieht Schmerzensgelder

Nicht jeder wird gerne ans Ordnungsamt verpetzt. Dass sich der selbsternannte Anzeigenhauptmeister freiwillig darum kümmert, Falschparker und Co. anzuzeigen, geht vielen Fahrern gegen den Strich. Und der ein oder andere wird bei der Konfrontation sogar aggressiv. Matthei wurde bereits angegriffen – und hat sogar das ein oder andere Mal Schmerzensgeld dafür bekommen.

Mehr Themen:

Doch das hält ihn nicht davon ab, seine Arbeit fortzuführen. Bislang will Matthei bereits 10.000 Anzeigen erstattet haben, die meisten davon in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen. Aber auch in anderen Städten taucht er gerne mal unangekündigt auf – zuletzt sogar in Duisburg. >>Hier mehr dazu.