Riesen-Wirbel in Duisburg am Donnerstag (25. April). Social-Media-Star Niclas Matthei (18) ist in der Ruhrpott-Stadt angekommen.

Wie DER WESTEN erfuhr, hielt sich der selbsternannte Anzeigenhauptmeister am Nachmittag in der Duisburger Innenstadt auf. Auch am Hauptbahnhof ist er gesichtet worden. In den sozialen Medien verbreitete sich die Kunde wie ein Lauffeuer.

Duisburger: Anzeigenhauptmeister ist da! „Holy Shit“

Bereits am Mittag berichteten Medien darüber, dass der Anzeigenhauptmeister bei seiner bundesweiten Tour Halt in NRW macht. Bei TikTok machte ein Video die Runde, das zeigt, wie er mit dem Zug durch Hamm fahren soll. Mittlerweile ist das Ziel des Autofahrer-Schrecks klar. „Holy shit, der Anzeigenhauptmeister ist in Duisburg“, heißt es am Nachmittag bei „X“, vormals Twitter.

Seine Mission ist klar: Niclas Matthei will so viele Ordnungswidrigkeiten wie möglich anzeigen. Die Duisburger haben gleich einen Tipp, wo der Freizeit-Polizist in der Ruhrpott-Stadt leichtes Spiel haben sollte: „Fahr nach Duisburg-Marxloh“, rät einer bei „X“.

Der Anzeigenhauptmeister aus sicherer Entfernung in der Duisburger Innenstadt. Foto: DER WESTEN

Warnung an alle Duisburger: „Kriegt Ärger“

Wohin es den 18-Jährigen am Ende ziehen wird, ist noch unklar. Fest steht: Der Anzeigenhauptmeister ist in Begleitung mehrerer TikToker, die in bei seiner Mission begleiten. Begleitschutz ist auch angebracht.

Denn mit seinen Anzeigen hat Niclas Matthei sich nicht nur Freunde gemacht, wurde bereits körperlich angegriffen.

Auch in Hamburg erhielt er zahlreiche Drohungen (mehr dazu hier bei unseren Kollegen von „Moin.de“ >>>). In Duisburg kann er allerdings auf den Rückhalt der Bevölkerung hoffen: „Wer meinem Bruder Anzeigenhauptmeister ein Haar krümmt, kriegt Ärger“, schwört ein Duisburger bei „X“. Na dann sollten sich die Autofahrer ab jetzt besonders warm anziehen – zumindest wenn sie ihren Wagen nicht ordnungsgemäß abstellen…