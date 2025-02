Anschlag in München: Mann fährt in Menschenmenge – für die Polizei ist er kein Unbekannter

Ein junger Mann rast in München mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. Knapp 30 Menschen – darunter Kinder – werden verletzt, teils schwer oder gar lebensgefährlich. Unmittelbar nach dem Vorfall holen Polizisten den Täter aus dem Fahrzeug. Was wissen wir über ihn?

Daran, dass der Mann am Steuer des schwarz-cremefarbenen Kleinwagens der Marke „Mini“ der Täter ist, besteht kein Zweifel. Polizisten waren am Donnerstag (13. Februar) unmittelbare Zeugen des Vorfalls. Wenig später erklärte Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU), es handele sich um einen 24-jährigen abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan. Er ist bereits polizeibekannt.

Anschlag in München: Mann aus Afghanistan fiel durch Diebstähle und Drogendelikte auf

Der Verdi-Demonstrationszug war vorne und hinten von Einsatzfahrzeugen der Polizei begleitet worden. Wie der Münchener Polizeipräsident Thomas Hampel erklärte, sei der Mann mit dem Auto zunächst von hinten an das Polizei-Fahrzeug herangefahren, habe dieses dann überholt und sei von hinten in die Menschenmenge gerast. Dabei wurden mindestens 28 Menschen teils schwer verletzt, ein zweijähriges Kind schwebt in Lebensgefahr.

Laut Innenminister Herrmann ist der festgenommene Afghane für die Polizei kein Unbekannter. Er wurde bereits wegen Ladendiebstahls sowie durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig. Vergehen, die Anlass zur Sorge vor einem Anschlag hätten geben können, seien nicht bekannt. „Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand“, so Herrmann, „sei keinerlei Gewalttätigkeit erkennbar“ gewesen.

Innenminister Herrmann: Abgelehnter Asylbewerber „konnte nicht abgeschoben werden“

Der 24-Jährige, so der Minister, sei als Asylbewerber nach Deutschland gekommen, sein Asylantrag sei aber „wohl“ abgelehnt worden. Allerdings habe man festgestellt, „dass er im Moment nicht abgeschoben werden kann und er deshalb sich weiter in unserem Land aufhalten durfte“. Warum eine Abschiebung nicht möglich war, sagte Joachim Herrmann nicht.

Direkt werden Parallelen zu früheren Gewalttaten deutlich. Am 22. Januar 2025 wurden in einem Park in Aschaffenburg ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Mann erstochen (>>> wir berichteten). Tatverdächtig ist ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger. Er hätte längst ausreisen sollen, zu einer Abschiebung kam es nicht. Am 23. August 2024 wurden auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen bei einem Messer-Angriff getötet. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Syrer, sollte schon 2023 abgeschoben werden. Der Versuch scheiterte.

Anschlag in München: Motiv des Täters bisher unklar

Während sich hier eine wiederkehrende Problemlage andeutet, gibt es auch Unterschiede. So fiel der Münchener Täter, ein 24-jähriger Afghane, bisher lediglich wegen kleinerer Delikte auf. Ganz anders gelagert war der verheerende Auto-Anschlag am 20. Dezember 2024 auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, rund 300 wurden verletzt (>>> hier Einzelheiten). Der Täter, ein gebürtiger Syrer (50), hatte seine Pläne offenbar Monate vorher an seinem Arbeitsplatz angedeutet, war mehr als 100 Mal bei deutschen Sicherheitsbehörden auffällig geworden.

Zum persönlichen Hintergrund des 24-jährigen Täters in München ist aktuell noch nichts bekannt, ebenso wenig zu einem möglichen Motiv. Nach Angaben von Innenminister Herrmann gehen die Sicherheitsbehörden nicht von einem Zusammenhang mit der Münchener Sicherheitskonferenz aus, die am Freitag (14. Februar) starten soll und zu der zahlreiche hochrangige Politiker erwartet werden.

Zwei weitere Anschläge waren an diesem Donnerstag Thema in Deutschland. Am Oberlandesgericht Stuttgart begann der Prozess gegen einen 26-jährigen Afghanen wegen der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai 2024. Fünf Menschen wurden verletzt, ein Polizist getötet. Unterdessen tagte im Landtag von Sachsen-Anhalt erstmals der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum bereits erwähnten Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.