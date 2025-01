Aschaffenburg: Bluttat im Park ++ zwei Tote und mehrere Schwerverletzte ++ ein Kind unter den Opfern

Schreckliche Bluttat am Mittwoch (22. Januar) in Aschaffenburg. Bei der Messer-Attacke in einem Park sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Ein Polizeisprecher sprach von einem Kind und drei Erwachsenen. Die Polizei nahm zwei Verdächtige vorläufig fest.

Aschaffenburg: Zwei Tote nach Messerangriff

Wir berichten zu der schrecklichen Messer-Attacke in Aschaffenburg in einem Newsblog.

13.58 Uhr: Laut den Beamten befinden sich zwei schwerverletzte Personen inzwischen im Krankenhaus in Behandlung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen bereits auf Hochtouren. Entgegen erster Informationen handelte es sich bei der zweiten festgenommenen Person nicht um einen mutmaßlichen Täter, sondern einen Zeugen. Dieser werde derzeit vernommen.

13.23 Uhr: Zwei Tote bestätigt

Nach ersten Erkenntnissen kam es um 11.45 Uhr im Park Schöntal so der schrecklichen Tat. Die Polizei bestätigte nun, dass in Folge des Messerangriffs zwei Menschen tödlich verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter sei kurz nach der Tat in unmittelbarer Nähe festgenommen worden.

Die Polizei bittet jeden Augenzeugen des Vorfalls, sich beim Polizeinotruf 110 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Außerdem soll ein Portal erstellt werden, wo sachdienliche Bilder und Videos hochgeladen werden können.

13.20 Uhr: Auf „X“ gibt die Polizei Unterfranken regelmäßig Updates. Laut den Beamten befindet sich eine Person in Polizeigewahrsam. „Es gibt keine Hinweise auf weitere Tatverdächtige. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“, so die klare Aussage.

13.01 Uhr: Laut einem Polizeisprecher handelt es sich bei den Verletzten um ein Kind und drei Erwachsene. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Auch der Bahnverkehr im Stadtgebiet ist vorläufig eingestellt.

Die Hintergründe waren nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Bahnverkehr am Südbahnhof sei derzeit eingestellt, weil ein Verdächtiger versucht haben soll, über Gleise zu fliehen. Weitere Details waren zunächst unklar.