München: Auto fährt in Verdi-Demo ++ Zahlreiche Verletzte ++ Darunter Kinder

Dramatischer Zwischenfall am Donnerstag (13. Februar) in München. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Auto gegen 10.30 Uhr eine Menschengruppe im Bereich der Dachauer Straße / Seidlstraße gefahren.

Zu der Zeit hatte die Gewerkschaft Verdi zu einer Demo aufgerufen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten zum Ort des Geschehens. Die Polizei München spricht von mehreren Verletzten. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Wir berichten über alle Entwicklungen hier in einem Newsblog:

In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Es gibt mehrere Verletzte. Foto: Peter Kneffel/dpa

München: Kinder unter verletzten bei Verdi-Demo

11.38 Uhr: Nach Angaben vonDieter Reiter sind unter den Verletzten auch Kinder. Münchens Oberbürgermeister zeigte bestürzt: „Soeben hat mich der Polizeipräsident darüber informiert, dass ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren ist und dabei leider viele Personen verletzt worden sind, darunter auch Kinder. Ich bin tief erschüttert. Meine Gedanken sind bei den Verletzten“, zitiert der Merkur den SPD-Politiker.

Polizei München bittet um Hilfe

11.24 Uhr: In den Sozialen Medien teilte die Polizei München mit, dass es aufgrund des Polizeieinsatz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen komme. Die Beamten rufen dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zeugen des Vorfalls sollen sich im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz einfinden. Dort wurde eine Zeugensammelstelle eingerichtet.

Polizei München nimmt Autofahrer fest

11.15 Uhr: Die Polizei München teilte mit, dass der Fahrer des Wagens gesichert wurde. „Von ihm geht derzeit keine Gefahr aus.“ Bilder aus Sozialen Netzwerken legen nahe, dass es sich bei dem Auto um einen hellen Mini gehandelt hat. Die Polizei bestätigte mittlerweile, dass es mehrere Verletzte gibt. Wie schwer die Menschen verletzt sind, ist bislang unklar.

München: Auto vorsätzlich in Demozug gefahren?

11.08 Uhr: Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt, darüber liegen kurz nach dem Vorfall noch keine Informationen vor. Ein Zeuge behauptet gegenüber „BR24“, dass das Auto seinem Eindruck zufolge mit Absicht in die Menschenmenge gefahren sein soll. Offiziell bestätigt sind diese Angaben noch nicht. Weitere Augenzeugen sprachen von zwei Männern, die in dem Auto gesessen haben. Die Polizei habe auf das Autofenster geschossen, um an den Fahrer heranzukommen.