Annalena Baerbock wird in Werbung mit IHM verglichen – „Hetzkampagne“

Nicht mehr lange, dann ist Bundestagswahl. Der Wahlkampf der Parteien läuft bereits auf Hochtouren. Mittendrin: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen.

Annalena Baerbock: Irrer Vergleich in Werbeanzeige

Und die 40-Jährige musste sich jetzt einem irren Vergleich stellen: Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) stellte sie in einer Werbeanzeige als Moses da! Auf dem Bild ist Annalena Baerbock im dunkelgrünen Gewand zu sehen, wie sie jeweils rechts und links eine Steintafel festhält. Dort drauf befinden sich zehn Verbote – in Anlehnung an Moses 10 Gebote. „Grüne Verbote führen uns nicht ins gelobte Land“, heißt es in der Anzeige.

Folgende Verbote sind dort zu sehen:

Du darfst kein Verbrenner-Auto fahren

Du darfst nicht fliegen

Du darfst nicht am Freihandel teilnehmen

Du darfst nicht schöner wohnen

Du darfst noch weniger von deinem Geld behalten, obwohl du jetzt schon hohe Steuern zahlst

Du darfst bei der Rente keine Rücksicht auf deine Kinder und Enkel nehmen

Du darfst dich nicht in erster Linie auf dich verlassen. Der Staat weiß besser, was richtig für dich ist

Du darfst deine Arbeitsverhältnisse nicht frei aushandeln

Du darfst nicht hoffen, dass der Staat vernünftig mit deinen Steuern umgeht

Du darfst nicht mal daran denken, dass mit 10 Verboten Schluss ist…

Die Werbung war unter anderem in dem Politik-Teil der „Zeit“ zu sehen. Auf ihrer Webseite schreibt die INSM unter anderem folgendes über die Werbeanzeige: „Was bringt Deutschland voran? Verbote und Auflagen jedenfalls kaum. Die Grünen neigen zu beidem. Ihre Politik will zum vermeintlich richtigen Leben erziehen. Dabei wird Freiheit eingeschränkt und Wohlstand gefährdet.“

Wer die INSM überhaupt ist:

2000 gegründet

Es handelt sich um eine Interessengemeinschaft, die auch Lobbyarbeit macht

Träger heute: Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie

eingetragen als GmbH

Diese Werbeanzeige hat auch zahlreiche Twitter Reaktionen hervorgerufen. So äußerte sich zum Beispiel Jan Philipp Albrecht, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig Holstein dazu: „Die Hetzkampagne von der CSU und INSM und Co. gegen die Grünen und Annalena Baerbock zerstören die politische Kultur in Deutschland sehendes Auge vorsätzlich“, schreibt der Grünen-Politiker in seinem Beitrag.

Die Hetzkampagnen von @csu, @insm und Co gegen @Die_Gruenen und @ABaerbock zerstören die politische Kultur in Deutschland sehenden Auges und vorsätzlich. Das wird lange Nachwirken und viele nötige Fortschritte in unserem Land behindern. Wir werden weiter inhaltlich argumentieren. — Jan Philipp Albrecht (@JanAlbrecht) June 11, 2021

Annalena Baerbock: Zahlreiche Twitter-Reaktionen zu der Werbung

Auch weitere Twitter-Nutzer sehen die Werbung eher kritisch. So postete der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, Dr. Michael Blume: „Eine Kanzlerkandidatin als orientalisierter Moses, die eine falsche ‚Staatsreligion‘ über Deutschland bringen wolle? Der Beauftragte gegen Antisemitismus warnt davor, im Wahlkampf antisemitische Verschwörungstheorien wie den sogenannten Kulturmarxismus und Great Reset zu beherrschen.“

Eine Kanzlerkandidatin als orientalisierte #Moses, die eine falsche „Staatsreligion“ über Deutschland 🇩🇪 bringen wolle? Der Beauftragte gg. #Antisemitismus BW warnt davor, im Wahlkampf antisemitische #Verschwörungsmythen wie den sog. #Kulturmarxismus & #GreatReset zu bedienen. pic.twitter.com/wtxRLBeGkQ — BeauftragtggAntisemitismusBW (@beauftragtgg) June 11, 2021

