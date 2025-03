Amsterdam: Messer-Attacke im Zentrum ++ Mann sticht wahllos auf Passanten ein

Dramatische Szenen am Donnerstag (27. März) in Amsterdam. Nach Angaben der Polizei ist ein Mann im Zentrum der Stadt gegen 15.30 Uhr mit einem Messer auf Menschen losgegangen. Zeugen zufolge griff der Mann offenbar wahllos Passanten an.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten sollen dabei fünf Menschen verletzt worden sein. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Zu einem Motiv konnte die Polizei kurz nach der Tat noch keine Angaben machen. Auch zum Grad der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.

Wir halten dich mit einem Newsblog über die weiteren Entwicklungen in Amsterdam auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Rettungskräfte versorgen Opfer der Messer-Attacke in Amsterdam. Foto: IMAGO/ANP

Amsterdam: Messer-Attacke im Zentrum

18.37 Uhr: Unter den Opfern seien Zeugen zufolge neben der jungen auch eine ältere Frau, berichtet die niederländische Zeitung „De Telegraaf“. Auch dieser Frau habe der Täter das Messer in den Rücken gerammt. Offiziellen Angaben zufolge sind alle vier Opfer schwer verletzt worden.

„Das Messer war noch in ihrem Rücken“

18.34 Uhr: Einer Zeugin zufolge soll er dabei auch einer jungen Frau ein Messer in den Rücken gerammt haben. Das Opfer habe mit seinem Fahrrad an einer Straße gestanden, als es passierte. „Das Messer war noch in ihrem Rücken“, sagte die Zeugin im Radio. Der Angreifer sei dann schnell weggerannt.

18.23 Uhr: Zeugen sind aufgerufen, Fotos oder Videos der Tat auf einem eingerichteten Hinweisportal zu teilen. Wer die schockierenden Szenen mitbekommen habe und psychische Hilfe benötige, solle sich unter folgender Nummer melden: 0900-0101.

18.18 Uhr: Die Polizei rief zunächst dazu auf, das Gebiet um den Tatort herum zu meiden. Die Einsatzkräfte haben den Tatort in der Sint Nicolaasstraat für die Rettungsarbeiten sowie zur Spurensicherung abgesperrt. Auch ein Teil des Dam-Platz sei zur Spurensicherung gesperrt. Der Rest des zentralen Platzes sei allerdings frei zugänglich.

Tatverdächtiger unter Verletzten

18.14 Uhr: Der Tatverdächtige hat sich nach Angaben der Polizei Amsterdam eine Beinverletzung zugezogen. Er gehöre zu den fünf Verletzten, von denen zunächst die Rede war. „Das bedeutet, dass es 4 Opfer der Messerstecherei gibt“, erklärte die Polizei Amsterdam bei „X“.

Bürger zeigt Zivilcourage

18.11 Uhr: Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Bürgers festnehmen. Dieser hatte wohl Zivilcourage gezeigt und den bewaffneten Mann gestellt, bis die Einsatzkräfte einschritten. Bilder in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es sich um einen schwarz gekleideten Mann mittleren Alters handelt.

Hubschrauber vor königlichem Palast gelandet

18.04 Uhr: Die Tat ereignete sich in der Sint Nicolaasstraat nahe dem Dam, dem zentralen Platz der Stadt. Hier, vor dem königlichen Palast, ist nach der Tat ein Rettungshubschrauber zur Versorgung oder dem Transport der Verletzten gelandet. (mit dpa)