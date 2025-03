Urlaub in Ägypten: Unglück in Hurghada! Touristen-Boot gesunken ++ mindestens sechs Tote

Drama an der Küste Hurghadas (Ägypten)! Bei einem Unfall mit einem Touristen-U-Boot sind dort am Donnerstag (27. März) mindestens sechs Menschen gestorben, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Aktuell befinden sich mehrere Rettungswagen vor der Küste des beliebten Urlaubsortes, Tauchteams suchen im Roten Meer nach Überlebenden.

Urlaub in Ägypten: Touristen-Boot versinkt vor Hurghada

Es sollte ein schöner Ausflug werden, wie ihn wohl viele Ägypten-Urlauber an der Küste Hurghadas schon unternommen haben. Doch an diesem Donnerstag kam es zum Drama um das Touristen-U-Boot „Sindbad“. Nachdem das Boot mit insgesamt 44 Insassen gestartet war, um Unterwasserkorallenriffe im Roten Meer zu erkunden, geschah das Unglück.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, sank das U-Boot dann vor dem Yachthafen in Hurghada. Der Unfall kostete mindestens sechs Menschen das Leben, neun Personen wurden verletzt, vier davon befinden sich in einem kritischen Zustand. 29 Insassen konnten gerettet und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Urlaub in Ägypten: Touristen-Boot seit Jahren im Einsatz

Wie es zu dem Unglück kommen konnte und warum das U-Boot sank, ist bisher nicht klar. Sicher ist nur, dass das „Sindbad“ bereits seit mehreren Jahren im Einsatz ist, um vor allem Touristen zu den Unterwasserkorallenriffen zu bringen. Das Boot soll bis zu 22 Meter tief tauchen können.

Vor allem Menschen aus Deutschland und Großbritannien machen gerne Urlaub im ägyptischen Hurghada. Welchen Nationalitäten die 44 Touristen an Bord des U-Boots haben, ist noch nicht bekannt.

Das Sicherheitsdirektorat des Roten Meeres bestätigte bisher lediglich, dass es einen Bericht über den Untergang eines U-Bootes erhalten habe, bei dem es mehrere Tote und Verletzte gegeben habe. Außerdem sind das Gesundheitsamt für das Rote Meer sowie die ägyptische Rettungsbehörde in höchster Alarmbereitschaft.

Wir berichten weiter.