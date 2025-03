Amazon muss sich warm anziehen – hier kommt eine Riesen-Konkurrenz

Muss Amazon jetzt etwa zittern? Seit Jahren ist der US-amerikanische Onlineversandhändler die unangefochtene Nummer eins. Egal ob Nutzer schnell mal ein paar neue Batterien, Klamotten oder andere nützliche Haushaltsgeräte benötigen, Amazon hat es und liefert es.

Doch nun bekommt das Milliarden-Unternehmen ziemlich starke Konkurrenz. Denn ab dem 31. März mischt eine weitere Plattform beim Onlinehandel mit. Und die könnte Amazon das Leben ganz schön schwer machen. Doch um welches Portal handelt es sich hierbei?

Amazon bekommt Konkurrenz von DIESER Plattform

Um das vor allem bei Teenager beliebte Portal TikTok. Ja, richtig gehört – ab sofort kann man auf dem Videoportal für Kurzvideos auch fleißig shoppen. Mit TikTok-Shop sollen Unternehmen nun also ganz einfach Produkte auf der Video-App an den Mann und die Frau bringen. Max Burianek, der für den deutschen TikTok-Shop verantwortlich ist, erklärt: „Der Shop führt das jetzt zu einem nahtlosen Erlebnis zusammen.“

Als eine der größten Social-Media-Plattformen war es für viele nur eine Frage der Zeit, dass TikTok-Shop auch nach Deutschland kommt. Denn nach eigenen Angaben erreicht die Plattform monatlich 24,2 Millionen Nutzer in Deutschland. Schlüsselfaktor dafür: TikTok gelingt es äußerst gut, seine User lange in der App zu halten – und das ist vor allem für die Shops gut.

„TikTok kann Onlinehandel revolutionieren“

„TikTok kann den Onlinehandel revolutionieren. […] Dort werden mir Produkte auf Basis meines Nutzungsverhaltens vorgeschlagen. Das ist wie bei einem Einkaufsbummel. Ich muss nicht suchen, ich werde auf Dinge stoßen, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich sie brauche“, erläutert E-Commerce-Expertin Karolin Junker de Neui von der Digitalberatung Etribes.

Deutschland ist mit dieser Einführung aber spät dran. In anderen Ländern wie den USA und Großbritannien können User bereits seit längerem in der App shoppen. In Irland und Spanien ist dieses Erlebnis seit Ende 2024 möglich. Doch wie funktioniert das genau? Ganz einfach: Der gesamte Kaufprozess findet in der App statt – die Zahlungsdaten sind bereits hinterlegt. Eine Verlinkung zum Shop des Anbieters ist dabei nicht nötig.