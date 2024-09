Amazon macht es offiziell – damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss

Tagtäglich bestellen Millionen von Menschen bei Amazon. Immerhin erfreut sich Online-Shopping spätestens seit der Corona-Krise großer Beliebtheit. Was sich ebenfalls in der Pandemie bewährt hat, ist das Homeoffice. Doch für Amazon-Mitarbeiter ist es damit jetzt vorbei.

Schluss, aus, Ende: Der US-Konzern Amazon beendet seine Homeoffice-Regelung und fordert seine Mitarbeiter zur Rückkehr in die Büros auf. Unternehmenschef Andy Jassy kündigte am Montag (16. September) an: Die Angestellten müssen künftig wieder an fünf Tagen pro Woche im Büro arbeiten!

+++Die besten Serien bei Amazon Prime: Bereit für deine neue Lieblingsserie?+++

Amazon-Chef macht eine klare Ansage

„Wenn wir auf die vergangenen fünf Jahre zurückblicken, glauben wir weiterhin, dass die Vorteile des Zusammenseins im Büro signifikant sind“, schrieb Jassy in einer Mitteilung an die Amazon-Belegschaft.

Die gemeinsame Arbeit im Büro sei effektiver und stärke den Teamgeist, erklärte der Amazon-Chef. Die Anwesenheitspflicht im Büro gilt für die Mitarbeiter ab dem 2. Januar 2025.

+++Lieferando: Löscht der Essenslieferdienst absichtlich schlechte Bewertungen? Verbraucherzentrale warnt+++

Drei Tage Büro waren bei Amazon schon länger wieder Pflicht

Der Online-Riese hatte seine Büroangestellten wegen der Corona-Pandemie ins Homeoffice geschickt. Seit Februar 2023 galt bereits wieder eine Präsenzpflicht an drei Tagen pro Woche. Jetzt müssen die Angestellten auch an den zwei anderen Tagen ins Büro kommen.

Für die Amazon-Mitarbeiter, die in den Verteilzentren oder als Lieferfahrer arbeiten und den Großteil der Belegschaft ausmachen, war Homeoffice ohnehin keine Option. Man darf gespannt sein, wie viele Unternehmen diesem Beispiel folgen werden. (mit dpa)

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Beliebter Service auch bald in Deutschland?

Ist es bald auch in Deutschland soweit? Amazon Shipping ist in anderen Ländern, darunter auch den USA und Großbritannien, bereits verfügbar. Es funktioniert wie DHL oder Hermes. Wir haben bei Amazon nachgehakt, ob der Service auch schon bald hierzulande angeboten wird. Hier geht es zum Artikel>>>