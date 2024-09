Amazon: Deutsche Kunden hoffen auf beliebten Service – jetzt spricht der Onlinehändler

Amazon ist bekannt dafür, fast alles zu verschicken – und das schnell und für Prime-Mitglieder sogar meist kostenlos. Allerdings setzt der Versandriese dabei oft noch auf andere Unternehmen, zumindest externe Händler müssen in Deutschland darauf zurückgreifen.

Doch das könnte sich bald ändern. Denn in den Nachbarländern Frankreich, Italien oder auch Spanien ist Amazon-Shipping bereits als Service etabliert. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass es auch in Deutschland bereits so weit sein könnte.

Amazon Shipping-Start in Deutschland vermutet

Bereits vor ein paar Jahren wurden schon entsprechende Hinweise auf Paketaufklebern entdeckt, jetzt heizt ein Nutzer des Portals „PaketDa“ die Gerüchteküche noch einmal ordentlich an. So will er bereits ein Paket mit einem Versandetikett und dem Amazon Shipping-Vermerk erhalten haben. Das hat er dort auch hochgeladen.

Amazon Shipping ist in anderen Ländern, darunter auch den USA und Großbritannien, bereits verfügbar. Es funktioniert wie DHL oder Hermes. Der Versender muss sich dafür nicht beim Versandriesen registrieren oder seine Waren bei dem Unternehmen lagern, so wie es beim herkömmlichen „Fulfillment by Amazon“ (FBA) der Fall ist.

Amazon Shipping erst mal nicht in Deutschland verfügbar

Zwar handelt es sich bei dem hier beschriebenen Paket lediglich um eine gewöhnliche Amazon-Sendung, dennoch könnte der Hinweis „Amazon Shipping“ bereits auf einen ersten Testlauf des Versanddienstes in Deutschland hinweisen. Deshalb haben wir beim Unternehmen nachgehakt, um mehr zu erfahren.

Die offizielle Antwort ernüchtert jedoch: „Der Service Amazon Shipping ist in Deutschland nicht verfügbar“, heißt es. Das verwundert allerdings wenig, schließlich ist der Markt hierzulande schon ziemlich gesättigt. Neben der starken Konkurrenz von DHL/Deutsche Post und Hermes gibt es auch noch DPD, UPS oder GLS. Da könnte es für schwer werden, noch Marktanteile zu gewinnen.