Amazon warnt eigene Kunden – darauf musst du unbedingt achten

Mit nur einem Klick ist die Kaffeemaschine, das Handy oder ein anderes Produkt dein – und nur wenige Tage später kannst du es schon in deinen Händen halten. Dieses Versprechen hat Amazon seinen Kunden weltweit gegeben. So einfach wie heute war Shopping noch nie!

Doch immer wieder kommt es auch beim beliebten Onlineversandhändler dazu, das Produkte zurückgerufen werden müssen oder die Sicherheit der Kunden nach einer Bestellung plötzlich in Gefahr ist. Dagegen will Amazon jetzt vorgehen – und kündigt eine unglaubliche Neuerung an.

Amazon gibt personalisierte Warnungen ab

Anders als bei Lebensmitteln war es für den Konzern bislang nämlich sehr schwer, über die Gefahren ihrer Produkte zu informieren. Denn weder gibt es einen stationären Laden, wo solche Rückrufe ausgehangen werden können, noch lassen sich die davon betroffenen Artikel bei über 229 Millionen Produkten allein in Deutschland eingrenzen.

In den USA hat der Versandriese deshalb eine Rückrufseite entwickelt, die Kunden automatisch warnen soll, wenn eines ihrer gekauften Produkte zurückgerufen wird oder gegen die Sicherheitsstandards verstößt, berichtet „Inside Digital 20“. Damit soll auch verhindert werden, dass du eine Warn-Mail bei der Flut an Rückrufen und sonstigen Warnungen übersiehst.

Großer Haken bei Rückrufseite

Die Seite warnt dich aber nicht nur per Mail. Auch ein Warnbutton über dem Reiter „Deine Bestellungen“ informiert dich über aktuelle Gefahren. Damit will der Konzern auch verhindern, dass du auf Drittseiten deine Daten eingeben musst und schützt dich so vor Phishing-Angriffen.

Weitere News:

Doch noch sei die Seite lediglich in den USA verfügbar. Wann Amazon diese Funktion auch in den restlichen Teilen der Welt zur Verfügung stellt, bleibt abzuwarten. Dass sie in absehbarer Zeit aber auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist laut „Inside Digital 20“ gewiss.