Am Dienstag und Mittwoch (11. Juli und 12. Juli) findet der Amazon Prime Day 2023 statt. Bei dem Amazon Prime Day erhalten Prime-Mitglieder einmal im Jahr exklusiv die Möglichkeit, besondere Schnäppchen von Top-Marken und kleinen Unternehmen zu schlagen. Wer sich Online auf die Suche nach dem bestmöglichen Produkt zu einem fairen Preis macht, der wird sich vor dem Kauf ordentlich über das Produkt informieren wollen.

Ein beliebte Möglichkeit, um mit dem Produkt vertraut zu werden, ist es, sich ausführlich über die Meinung vorheriger Käufer zu informieren. Um einen Einblick in Kundenmeinungen zu bekommen, lesen sich viele Amazon-Nutzer durch das Bewertungssystem. Aber hier schleichen sich immer wieder sogenannte Fake-Bewertungen ein. Deswegen stellen wir dir acht Tipps vor – wie du am Amazon Prime Day und auch in Zukunft – Fake-Bewertungen besser erkennen kannst.

Amazon Prime Day: 8 Tipps bei Fake-Bewertungen

1. Textlänge: Ist eine Bewertung ungewöhnlich lang, kann es sich um eine Fake-Bewertung handeln, denn der normale Kunde schreibt meist nur kurz und knapp, warum ihm ein Produkt gefällt. Wenn neben der ungewöhnlichen Länge beispielsweise noch viele Vorteile, Anwendungsbeispiele und Produktdetails aufgelistet werden, dann ist die Bewertung nicht unbedingt vertrauenswürdig.

2. „Enkeltrick“: Blumige Erzählungen aus dem Leben, wie beispielsweise kinderleicht der eigene Enkel das Gerät bedienen konnte oder wie begeistert die Ehefrau war, deuten auf eine Fake-Bewertung hin. Normale Kunden beschränken sich auf die Fakten des Produktes.

3. Verifizierte Käufe: Der Hinweis „verifizierter Kauf“ in der Bewertung sagt euch, dass Kunden das Produkt auch tatsächlich über Amazon gekauft haben. Aber Vorsicht: Manche Fake-Bewerter kaufen sich auch das Produkt, um als „verifizierter Käufer“ zu wirken.

4. Bewertungsschnellschuss: Wenn ein Produkt kurz nach seiner Markteinführung übermäßig viele Kunden-Rezensionen hat, ist das sehr verdächtig. Denn den Verkaufsstart mit Fake-Bewertungen zu pushen, ist eine beliebte Praxis.

5. Werbefloskeln: Wenn ein Text besonders blumig geschrieben oder besonders SEO-optimiert ist, zum Beispiel durch die Nutzung eines besonders langen Produkt-Namens, dann ist die Bewertung wahrscheinlich nicht echt. Kunden nutzen eher das Wort Fernseher als beispielswiese “ TV 587-TCX-1988″.

6. Andere Bewertungen derselben Person: Wenn ein Amazon-Nutzer häufig die gleiche Produktart bewertet oder immer 5-Sterne-Bewertungen gibt, dann sollte man misstrauisch werden. Echte Nutzer, gerade aktive Bewerter, zeichnen sich häufig durch eine Vielfalt an bewerteten Produkten aus.

7. Gegencheck bei Google: Wenn euch manche Bewertungen oder Phrasen aus Bewertungen verdächtig vorkommen, dann googelt diese einfach mal. So könnt ihr herausfinden, ob Bewertung oder Teile der Bewertung so schon woanders geschrieben wurden. Oder vielleicht sogar aus dem Marketing-Material des Herstellers stammen.

8. Ein komplettes Bild machen: Schau dir am besten nicht nur die Top-Kommentare an, sondern geh in den Kommentarspalten auch zu den durchschnittlichen oder schlechten Bewertungen, um dir ein kompletteres Bild von den Produkt-Bewertungen zu machen.

Amazon Prime Day: Intelligente Fake-Bewertung

Ein weiteres Signal für Fake-Bewertung auf Amazon kann die Rechtschreibung sein. Korrekte Grammatik, Orthografie und Interpunktion gelten häufig als Warnsignal. Dieser Punkt ist allerdings etwas unsicher. Denn Agenturen, welche Fake-Bewertungen anbieten, wissen um das Misstrauen der normalen Nutzer bei perfekt geschriebenen Texten und bauen absichtlich kleinere Fehler ein.

Der Unterschied zwischen echten Flüchtigkeitsfehlern und absichtlich platzieren Falschschreibungen, ist dabei kaum zu erkennen. Dazu kommt aber auch noch, dass eine beachtliche Menge von normalen Nutzern auch Online großen Wert auf korrekte Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung legt.

Mit den acht Tipps solltet ihr gut gewappnet sein, um Fake-Bewertungen bei Amazon oder anderen Online-Händlern zu erkennen. Die Liste wurde anhand von Informationen von „t3n.de“ erstellt.