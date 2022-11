Amazon-Schock: Tausende Mitarbeiter vor Kündigung – das hat auch Folgen für Kunden

Was für ein Schock für Tausende Amazon-Mitarbeiter! Plötzlich stehen sie nämlich vor einer Kündigung.

Das hätte auch große Folgen für die Amazon-Kunden! Im Mittelpunkt der Entlassungen: die Sprachsteuerung „Alexa“.

Amazon-Schock: Mitarbeiter vor Kündigung

Rund 10.000 Mitarbeiter will der Online-Riese entlassen. Noch in dieser Woche könnte der Stellenabbau in der Verwaltung und im Technologiebereich beginnen, das berichtet die „New York Times“.

Und was hat das mit den Kunden von Amazon zu tun? Im Mittelpunkt stehen die wenig ertragreichen Geräte des Konzerns, wie etwa die Sprachsteuerung „Alexa“. Der Dienst wird aber nicht gleich direkt eingestellt, nur die Effizienz wird vermindert. Bedeutet für die Kunden: Es werden weniger neue Funktionen entwickelt.

Noch steht es nicht fest, wie viele Entlassungen bei Amazon folgen werden. Dem Bericht nach sollen etwa drei Prozent der gesamten Belegschaft davon betroffen sein. Eigentlich kommt die Kündigungswelle zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn ausgerechnet in der Weihnachtszeit, der Hochsaison im Online-Shopping, werden Mitarbeiter entlassen, wo eigentlich jeder gebraucht wird.

Amazon macht Billionen-Verlust

In den vergangenen Wochen musste die Amazon-Aktie heftige Verluste hinnehmen. Als erste Aktiengesellschaft der Welt verlor der Konzern unglaubliche eine Billion (!) Dollar Börsenwert.

Aber nicht nur bei Amazon gibt es aktuell viele Entlassungen. Beim Facebook-Konzern Meta gab es 11.000 Kündigungen, wie das Unternehmen bekanntgab. Mehr als jeder achte Mitarbeiter wurde rausgeworfen. Auch hier gab es hohe Verluste auf dem Aktienmarkt. Die Meta-Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gefallen.

Mehr News:

Und dann wäre da auch noch Twitter und Neu-Chef Elon Musk. Der 51-Jährige feuerte die Hälfte der Belegschaft. So sollen rund 3.700 Angestellte per Mail die Kündigung erhalten haben!