Lidl und Kaufland lassen die Hosen runter – das hat Folgen für Kunden

Der wöchentliche Einkauf bei Lidl und Kaufland gehört für viele Verbraucher zur guten Routine dazu. Gerade in der aktuellen Zeit mit den vielen Preiserhöhungen schauen Kunden aber zweimal auf den Preis und die Angebote.

Dennoch tut das einigen Discountern und Supermärkte wie Lidl und Kaufland aber keinen Abbruch. Eher im Gegenteil. Denn wie nun bekannt wird, hatten vor allem diese Lebensmitteleinzelhändler richtig gute vergangene Monate – mit Folgen für die Kunden…

Lidl- und Kaufland-Kunden staunen nicht schlecht

Wie „ntv“ berichtet, hat die Schwarz-Gruppe – zu der die beiden Ketten gehören – ihr Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25 fortgesetzt. Weltweit kamen rund 300 neue Standorte von Lidl und Kaufland hinzu. Insgesamt betreiben Lidl und Kaufland nun etwa 14.200 Filialen in 32 Ländern. Der Konzern aus Neckarsulm bei Heilbronn ist trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin auf Expansionskurs. Für Kunden heißt das konkret: Sie können in noch mehr Filialen einkaufen gehen!

Das liegt unter anderem auch daran, weil die Schwarz-Gruppe im aktuellen Geschäftsjahr 8,6 Milliarden Euro investierte. Das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon flossen 3,3 Milliarden Euro in den deutschen Markt. Diese Summe verwendete die Gruppe vor allem für die Expansion. Besonders Lidl und Kaufland profitieren von diesen Investitionen. Das Geld wurde demzufolge vor allem in die Filialexpansion, den Ausbau von Lagerstandorten sowie die Kapazität von Rechenzentren in Europa investiert.

Auch für das laufende Geschäftsjahr hat die Schwarz-Gruppe ehrgeizige Pläne. Sie will 9,6 Milliarden Euro investieren. Davon sollen 3,7 Milliarden Euro nach Deutschland fließen. Lidl und Kaufland bleiben damit zentrale Pfeiler der Wachstumsstrategie. Der Konzern setzt damit weiter auf eine starke Infrastruktur und Digitalisierung. Lidl und Kaufland sind somit gut aufgestellt, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb weiter auszubauen.