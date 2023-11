Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co: Das haben die Shops am Singles Day 2023 zu bieten

Der 11. November ist nicht nur der Eröffnungstag der Karnevalssaison, sondern zeitgleich findet auch der Singles Day statt. Das ist ein Shopping-Event, bei dem Kunden von Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. fette Rabatte abstauben können.

Dabei sind die Angebote natürlich nicht nur für Singles, sondern auch für Paare, Familien und Co. Der Singles Day 2023 findet wie immer vor dem Black Friday statt, der durch die Angebote bei fast allen Händlern bietet. Der Black Friday findet allerdings erst am 24. November statt. Wo du bei Amazon, MediaMarkt und Co. schon früher sparen kannst, haben wir dir hier zusammengefasst.

Amazon, MediaMarkt und Co: Technik-Angebot beim Singles Day

Tatsächlich macht Amazon beim Singles Day selten mit, letztes Jahr gab es überhaupt keine Aktion an dem Tag außer ein paar Blitz- und 24-Stunden-Angeboten. Der Mega-Online-Händler hat dafür gerade erst die Prime Days gefeiert (wir berichteten).

Dafür machen jedes Jahr MediaMarkt und Saturn beim Singles Day mit. Schon Mitte September hatten die Technik-Giganten angekündigt, auf welche Waren es diesmal besonders hohe Rabatte geben soll, zum Beispiel auf Fernseher, Gaming-Artikel und Haushaltsgeräte. Saturn ergänzt das Angebot noch um Smartphones, Computer, Tablets, Beamer und vieles mehr.

Warum heißt es Singles Day?

Das Shopping-Event stammt ursprünglich aus China. Dort gingen Singles immer am 11. November auf Party, um potenzielle Partner kennenzulernen.

Mittlerweile ist er wirtschaftlich achtmal so erfolgreich wie der Prime Day (Statista).

Immer mehr deutsche Firmen und Händler in Deutschland nehmen daran teil.

Auch „notebooksbilliger.de“ hat in den letzten Jahren am Singles Day teilgenommen, so gab es dort in der Vergangenheit immer wieder günstiger Notebooks, Tablets oder Laptops zu kaufen. 2022 hatte der Anbieter allerdings die Black Week bereits drei Tage vorher eingeläutet und deshalb nicht mitgemacht. Wie es wohl in diesem Jahr aussieht?

Supermärkte und Kleider-Firmen sind auch dabei

Doch nicht nur Technik-Angebote locken am Singles Day, auch Lidl, Otto, Hunkemöller und viele weitere Händler haben das Datum bereits auf dem Schirm. Der Discounter wird etwa bereits ab dem 30. Oktober Produkte „extrem reduzieren“ und täglich 24-Stunden-Deals raushauen, heißt es auf der Webseite. Zudem können Kunden bis zum 12. November die 4,95 Euro Versandkosten auf Aktionsartikel sparen – natürlich mit einem Gutscheincode.

Auch Otto startet schon vor dem 11. November mit einigen Pre-Sale-Deals. Und die Unterwäsche-Marke Hunkemöller bietet jedem Kunden am Singles Day „einen speziellen Rabatt“, sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop. Nach dem Singles Day und dem Black Friday lockt am 27. November sogar noch der Cyber Monday. Es wird also ein wahrer Schnäppchen-November.

Amazon, MediaMarkt und Co: Kunden aufgepasst!

Doch eine kleine Warnung zum Schluss: Man sollte sich von den Angeboten der Online-Shops nicht zu unnötigen Einkäufen verleiten lassen. Nicht immer sind die Angebote auch so gut wie sie scheinen. Und wer zu viel kauft, dem hilft auch der beste Rabatt nicht weiter. Die Kosten summieren sich trotzdem. Wer aber schon länger nach einem bestimmten Produkt sucht, sollte sich am 11. November umschauen. Vielleicht ist es dann ja zu einem unschlagbaren Preis bei einem der Anbieter zu haben. >>Hier gibt es noch weitere Tipps.