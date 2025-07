Kaufland, Lidl & Co. müssen weiter zittern – weitere Konkurrenz baut sich in Deutschland auf!

Der Markt für Online-Supermärkte boomt in Deutschland: Anbieter wie Wolt expandieren rasant und bringen den Wocheneinkauf direkt vor die Haustür. Wolt verspricht eine Lieferung binnen 35 Minuten. Nun hat der Lieferdienst mit einem weiteren Standort seine Präsenz ausgeweitet und ist erstmals auch in Bayern vertreten. Müssen Kaufland, Lidl und Co. nun noch mehr zittern?

Mit der Eröffnung seines zehnten Standorts startet Wolt in München durch. Kunden in sieben Stadtteilen, darunter Sendling, Schwabing-West und Pasing, können den Service nutzen. Von Montag bis Samstag zwischen 8 und 23.30 Uhr kommt die Bestellung bequem in rund 35 Minuten. So steht Wolt verstärkt in Konkurrenz zu traditionellen Anbietern wie Lidl und Kaufland.

Wolt expandiert weiter

Das Sortiment von Wolt umfasst über 5.000 Artikel, darunter Frischwaren, Haushaltsprodukte, Drogerieartikel und sogar Schreibwaren. In Städten mit eigenen Märkten – wie München – liefert Wolt alles „aus einer Hand“, wie „ruhr24.de“ berichtet. Insgesamt ist der Anbieter bereits in 59 deutschen Städten aktiv, sowohl mit Supermarktware als auch Essen von Restaurants.

Zu Beginn des neuen Münchner Standorts entfallen die Liefergebühren, die normalerweise zwischen 1,79 € und 3,99 € kosten. Kunden profitieren außerdem von Rabatten auf 500 Produkte. So macht Wolt den Einstieg noch attraktiver und weckt Interesse bei einer breiten Zielgruppe, auch abseits von Lidl und Kaufland.

Mehr Themen:

Langfristig bleibt Wolt jedoch kostenpflichtig. Die Liefergebühren hängen von der Entfernung ab, und Partnerunternehmen können abweichende Preise verlangen. Trotzdem positioniert sich Wolt als starker Konkurrent im Lebensmittelmarkt, der Komfort und Schnelligkeit großschreibt. Ob Kaufland, Lidl und Co. so schnell zu bezwingen sind, wird sich noch zeigen …

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.