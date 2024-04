Aldi-Kunden trauen ihren Augen nicht – jetzt mischt der Discounter auch noch HIER mit

Wohnungen in Deutschland zu finden, wird immer schwieriger. In vielen Städten fehlt der bezahlbare Wohnraum und die Suche nach einer Mietwohnung kann sich oft über viele Monate hinweg ziehen. Ein ähnliches Problem haben jedoch auch Supermärkte wie Aldi, Edeka und Co.: In der Innenstadt einen geeigneten Standort für eine neue Filiale zu finden oder eine Baugenehmigung zu bekommen, gestaltet sich genauso schwierig.

Um dem entgegenzuwirken, baut Aldi Süd seit fast zehn Jahren Wohnungen über seinen Filialen. Dabei nutzt der Discounter seine Flachdächer, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für die kommenden Jahre hat das Unternehmen nun große Pläne angekündigt.

Aldi Süd: Große Pläne für den Wohnungsmarkt

Die sogenannten „Mixed-Use-Immobilien“ vereinen Nahversorgung mit Wohnen. Die Palette reicht von Miet- und Eigentumswohnungen über sozial geförderten Wohnraum bis hin zu Flächen für betreutes Wohnen, berichtet Aldi Süd in einer Pressemitteilung. Je nach Standort und Rahmenbedingungen vermietet oder verkauft das Unternehmen die Wohnungen nach Fertigstellung

Seit knapp zehn Jahren baut der Discounter bereits Wohnungen über seine Filialen, sodass es bis Ende dieses Jahres insgesamt 550 sein werden. Und die Ankündigung kommt noch größer: In den kommenden Jahren werden an den Standorten von Aldi Süd über 2.000 weitere Wohneinheiten entstehen, auch durch bereits begonnene Projektentwicklungen. Besonders eine Zielgruppe hat der Discounter dabei im Blick.

Studentenwohnungen auf Aldi-Filialen

Besonders für Studenten würde sich der Wohnraum, den Aldi Süd erschließt, eignen. „Durch abgeschlossene und bereits begonnene Bauprojekte schafft ALDI SÜD bis Ende dieses Jahres rund 550 Wohnungen, etwa die Hälfte davon nutzen Studierende. Das zeigt, wie groß der Bedarf ist – und wie gut wir zusammenpassen,“ sagt Jan Riemann, Group Director ALDI SÜD Real Estate.

So sind beispielsweise Studentenwohnungen in Landau in der Pfalz und Tübingen entstanden, auch in Mannheim ist eine der begehrten Mixed-Use-Immobilien bereits in Planung. „Wir möchten mit Städten und Kommunen an einem Strang ziehen, Hürden abbauen und so gemeinsam Mehrwert schaffen,“ betont Jan Riemann in der Pressemitteilung des Discounters. Als Student über einer Aldi-Filiale zu wohnen, hat schließlich auch einen großen Vorteil: Zum Einkaufen hat man es wirklich nicht weit.